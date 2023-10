กลับมาแล้ว 20 ต.ค.นี้ ศึก ONE 37 “ราฟฟี่” ท้าชนแกร่ง “แอนตาร์” / “ก้องธรณี” ฝ่าด่าน “ทาอิกิ”

พักเบรกกันไปหนึ่งสัปดาห์ไม่ปล่อยให้แฟนกีฬาต่อสู้ต้องคอยกันนาน ศึก ONE ลุมพินี 37 พร้อมเปิดฉากกลับมาสู้เดือดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกมากกว่า 190 ประเทศ ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.นี้คู่เอกคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน “ขุนเข่าแดนน้ำหอม” ราฟฟี่ โบฮิค อดีตแชมป์เวทีลุมพินี วัย 32 ปี จากฝรั่งเศส ท้าชนพลังหนุ่ม “แอนตาร์ คาเซม” นักชกเจ้าของส่วนสูง 183 ซม. วัย 24 ปี จากเบลารุส ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) โดยคู่นี้เลื่อนมาจากศึก ONE ลุมพินี 36 หลังจาก “แอนตาร์” เกิดอาการป่วยกะทันหันคู่รอง “เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์” มวยขวาแกร่ง วัย 25 ปี จากกระบี่ ได้โอกาสกลับมาแก้มือหลังสะดุดพ่าย “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” ในไฟต์ล่าสุด พร้อมปะทะ “ฤทธิเดช ส.สมหมาย” มวยฝีมือหมัดศอกคม วัย 26 ปี จากศรีสะเกษ ที่ขอมาเก็บแต้มชัยต่อเนื่องให้ได้ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 132 ป.ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายคม วัย 26 ปี จากเพชรบูรณ์ เครื่องแรงชนะมา 3 ไฟต์ติด ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ โดยจะได้เจอสายแข็งจากแดนซามูไร “ทาอิกิ นาอิโตะ” วัย 27 ปี อันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่หวังกลับคืนฟอร์มเก่งให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)นอกจากนี้ แฟน ๆ จะยังได้ติดตามชมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แบบเต็มอิ่มถึง 3 คู่ ร่วมด้วย “ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย” นักสู้เพื่อนบ้านสัญชาติลาว เผชิญหน้า “สำออยน้อย ต.ภู่สุวรรณ” ที่ต่างหวังมาเปิดตัวในรายการนี้ให้น่าประทับใจด้วยชัยชนะแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.คู่เอก ราฟฟี่ โบฮิค vs แอนตาร์ คาเซม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)คู่รอง เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ vs ฤทธิเดช ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย vs สำออยน้อย ต.ภู่สุวรรณ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เพชรศิริชัย เดชเพชรสีทอง vs สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)พันมงคล ส.มงคลการช่าง vs ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ vs ทหารเอก นายกเอท่าศาลา (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)ก้องธรณี ส.สมหมาย vs ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)อัสลามจอน ออร์ติคอฟ vs เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว vs เอลิส คาเซม (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)มอริส โบลิยาน vs กันต็อกต็อก บาทาชูลูน (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คาร์โล บูมินาอัง vs เดนิส อันดรีฟ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เพอร์ซิวาล อูโม อัมบี vs คอนรอนเบก ออร์ติคอฟ (MMA แคตช์เวต 130 ป.)