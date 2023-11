“โจฮัน กาซาลี” ได้ติวเตอร์ระดับแชมป์โลก “รถถัง” แนะเคล็ดลับไฟต์ปะทะ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส”

“โจฮัน กาซาลี” เสริมเทคนิคสุดพิเศษ ด้วยการขอวิชาลับจาก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เพื่อใช้เป็นแผนเด็ดพิชิตชัยเหนือ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” ในการประเดิมศึก ONE รายการใหญ่ครั้งแรก“โจฮัน กาซาลี” ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 17 ปี จากมาเลเซีย-สหรัฐอเมริกา มีคิวประเดิมศึก ONE รายการใหญ่ครั้งแรก เผชิญหน้าอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยอย่าง “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” นักชกมาดเซอร์ วัย 29 ปี จากเม็กซิโก โดยจะประชันฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ศึก ONE Fight Night 17 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66“โจฮัน กาซาลี” ถือเป็นหนุ่มน้อยไฟแรงที่มีสไตล์การชกอันบู๊ดุดัน บวกกับพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรง ขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาที่แฟนคลับทั่วโลกจับตามอง หลังโชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์ติดต่อกันในศึก ONE ลุมพินี แถมยังเป็นชัยชนะแบบไม่ครบยกถึง 3 ครั้ง จนสามารถพิชิตใจบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)และในที่สุด “โจฮัน” กำลังจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเปิดตัวศึก ONE รายการใหญ่ครั้งแรก พบกับ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” นักชกดีกรีแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล แถมยังเคยมีโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้ว แต่ก็ต้องตกเป็นฝ่ายปราชัยให้กับราชันมวยไทยขวัญใจมหาชนไปแบบไม่ครบยกเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่า “โจฮัน” จะมั่นใจอกมั่นใจไม่น้อยแม้ต้องประจันหน้ากับคู่แข่งดีกรีแชมป์โลกมวยไทยจากเม็กซิโก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้ “โจฮัน” ได้รับเชิญไปเจอกับ “รถถัง” ถึงที่บ้าน เจ้าตัวจึงถือโอกาสขอเคล็ดลับจากแชมป์โลกชาวไทยผู้ปราบ “เอ็ดการ์” มาก่อนแล้วเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองในไฟต์สำคัญที่จะถึงนี้โดยหนุ่มไฟแรงวัย 17 ปี ได้โพสต์ภาพที่ตนมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ “รถถัง” พร้อมข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวที่ชื่อ johanghazali_ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่จะคว้าชัยในไฟต์นี้ โดยมีใจความแปลเป็นไทยว่า “เรียนรู้จากแชมป์ เพราะเขารู้จักคู่ต่อสู้คนต่อไปของผมเป็นอย่างดี”น่าสนใจเลยทีเดียวว่าไฟต์นี้ หลังจากที่ “โจฮัน” ได้รับการติวเข้มเทคนิคจาก “รถถัง” แล้ว เขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายสูงสุดของ “โจฮัน” คือเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เส้นที่ “รถถัง” ถือครองอยู่ในปัจจุบัน บางทีลูกศิษย์กับอาจารย์อาจจะมีโอกาสได้ประชันฝีมือกันบนเวทีในอนาคตก็เป็นได้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 17 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.