“ชาตรี” นำทัพนักกีฬา ONE มอบของขวัญชาวไทย ด้วย 2 ผลงานกระหึ่มโลกรับปี 2567

ONE เปิดศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยความมันขั้นสุดของศิลปะการต่อสู้ระดับโลกในศึก ONE Fight Night 18: ชามิล vs โฮ เทก ยกทัพนักกีฬาแถวหน้าจากทั่วโลกมาประชันฝีมือ ที่ สนามมวยเวทีลุมพินี วันที่ 13 ม.ค.นี้ พร้อมเปิดตัว “The Apprentice: ONE Championship Edition” ซีซัน 2 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยถือเป็นรายการซีรีส์เรียลลิตี้สุดฮิตทีโด่งดังไปทั่วโลก และ ออกอากาศ ผ่านทาง Netflix กว่า 25 ประเทศในแถบเอเชียนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของวัน แชมเปียนชิพ ผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่สนุก ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นในทุกรายการ และมีเป้าหมายสำคัญในการบุกศูนย์การของตลาดการต่อสู้ในต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น,กาตาร์ และปักหมุดในการครองเจ้าตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้เริ่มศักราชใหม่ด้วย ศึก ONE Fight Night 18 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่สนามมวยเวทีลุมพินี การแข่งขันที่รวมนักกีฬาชื่อดังจากทั่วโลก และยังมี “The Apprentice: ONE Championship Edition” ซีซัน 2 สุดยอดเรียลิตีระดับโลกที่พร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนทั่วโลก ความบันเทิงระดับโลกนี้จะประสบความสำเร็จสูงสุดและครองใจผู้ชมเช่นเดิมสำหรับศึก ONE Fight Night 18 คู่เอกของรายการ “ชามิล กาซานอฟ” จอมซับมิชชันจากรัสเซีย ผู้รั้งอันดับ 4 ของแรงกิง ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) ดวลฝีมือนักสู้อันตรายจากแดนกิมจิ“โอ โฮ เทก”ภายในงานยังได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าชม OPEN WORKOUT การซ้อมรอบพิเศษของสอง นักกีฬาไทย “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง”และ “เสือแบล็ค ท.พราน49”ทั้งนี้ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” แข้งเหล็กเมืองอุบลฯ พบกับ “ชากีร์ แอล เตครีติ” นักชกเชิงดีจาก อิรัก ที่ตั้งใจมาล้างแค้นแทนพี่ชาย “มุสตาฟา แอล เตครีติ” ซึ่งเคยถูกนักชกไทยเล่นงานมาก่อนหน้านี้ด้าน “เสือแบล็ค ท.พราน 49” เตรียมโชว์ฝีมือศึกแรกหลังคว้าสัญญา ONE ผู้แบกความหวังของ ทั้งหมู่บ้านมา เพื่อประกาศศักดานักสู้ชาวกะเหรี่ยงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลก ปะทะคู่แข่งชาวไอริช “สเตฟาน โคโรดี”นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ของนักกีฬายอดฝีมือจากทั่วโลก ได้แก่ การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต : ควอน วอน อิล (เกาหลีใต้) พบกับ ชิเนชัตกา โซลเซตเซก (มองโกเลีย), อาร์เทม บีลัคฮ์ (รัสเซีย) พบกับ เอ็งค์ ออร์กิล (มองโกเลีย), มาร์ค อาเบลาร์โด (นิวซีแลนด์/ฟิลิปปินส์) พบกับ อิบรากิม ดาอูเอฟ (รัสเซีย) , การต่อสู้แบบผสมผสาน เฮฟวีเวต : คัง จี วอน (เกาหลีใต้) พบกับ มิคาอิล จามาล อับดุลลาตีฟ (สหรัฐอเมริกา/เนเธอร์แลนด์), คิกบ็อกซิ่ง ไลต์เฮฟวีเวต : เบย์บูลาต อิซาเอฟ (รัสเซีย) พบกับ ยูริ ฟาร์เซส (โรมาเนีย), มวยไทย ไลต์เวต : เลียม โนแลน (สหราชอาณาจักร) พบกับ อาลี อาลีเอฟ (รัสเซีย)ศึก ONE Fight Night 18 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor.com ถ่ายทอดสด เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. รับชมทาง เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ) Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) และช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวรายการซีรีส์เรียลลิตีสุดฮิต “The Apprentice: ONE Championship Edition” ซีซัน 2 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเรื่องราวนำเสนอสุดยอดการเฟ้นหาผู้ร่วมงานกับ บิ๊กบอส ชาตรี ผ่านด่านสุดหินทั้งความแข็งแกร่งทางร่างกาย และทักษะที่เหนือชั้นทางธุรกิจ สนุก เข้มข้นครบรสและเป็นซีรีส์ทางธุรกิจที่แปลกใหม่ ประสบความสำเร็จมาแล้วจากซีซันที่ 1 ในปีที่ผ่านมาภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันชาวไทย “วาเนสซา หรือวรรณิสา เตชะพิเชฐวนิช” โดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ร่วมพูดคุยบนเวทีร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ “กอนซาโล แกสตัน เฮดฮันเตอร์” จากสเปน, “มานูเอลา โลเบลน” นักวิทยาศาสตร์และผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการจากประเทศเปรูและ“โดรินา ชิไฮยา” จากประเทศโรมาเนีย เจ้าของบริษัทนำเข้าและส่งออกในกรุงเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง โดรินา เคยเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นตัวแทนของประเทศโรมาเนีย ในปี 2009“The Apprentice: ONE Championship Edition” ซีซัน 2 ยังมีเหล่าซีอีโอระดับโลก ที่จะร่วมเป็นเมนเทอร์ ด้านธุรกิจและพิจารณาตัดสินร่วมกับบิ๊กบอส ONE ตลอดซีซันนี้ ได้แก่ “อาซิส อัลุธมาน ฟาโคร”กรรมการ ผู้จัดการและซีอีโอของ Ooredoo Group, “ฟัตมะฮ์ ฮัสซัน อัล เรไมฮี” ซีอีโอของสถาบันภาพยนตร์โดฮา, “ซาเมียร์ ซายน์” ซีอีโอของ Everstone Capital, “รอน ซิม” ซีอีโอของ V3 Group และ “วิคราม สิงหา” ซีอีโอของ Indosatทั้งนี้ ซีซัน 2 นี้มีนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ ONE ร่วมเป็นแขกรับเชิญในภารกิจสุดโหด ไม่ว่าจะเป็น “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์”, “เคด รูไทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.), “โรแบร์โต โซลดิก” นักสู้ MMA ชื่อดังชาวโครเอเชีย, “จอห์น เวย์น พาร์” ตำนานนักมวยไทยชาวออสเตรเลีย และคนอื่น ๆ อีกมากมายผู้ชนะในรายการนี้ จะได้รางวัลเป็นสัญญาการทำงาน 1 ปี มูลค่า 250,000 เหรียญดอลลาร์ โดยประจำ ที่สำนักงานใหญ่ของวัน แชมเปียนชิพ ประเทศสิงคโปร์ ติดตามรับชม The Apprentice ONE Championship Edition ซีซัน 2 ทาง Netflix ได้แล้ววันนี้