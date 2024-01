ฟอร์มร้อนทั้งคู่ “เฟอร์รารี” วัดชั้น “แอนตาร์” เดิมพันชัยชนะ 3 ไฟต์ติด ศึก ONE ลุมพินี 47

สองนักชกฟอร์มร้อนโคจรมาเจอกัน “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ชวนทะเลาะ “แอนตาร์ คาเซม” ท้าพิสูจน์หนึ่งเดียวที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ในศึก ONE ลุมพินี 47 วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.นี้ศึก ONE ลุมพินี 47 เดินหน้าจัดหนักรับศักราชใหม่ ประกบสองนักชกฟอร์มร้อนที่ต่างเก็บชัยมาแล้ว 2 ไฟต์ติดมาแลกเดือดกันระหว่าง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” นักชกวัย 26 ปี จากสุราษฎร์ธานี เจ้าของรางวัลยอดมวยปี 2564 พบกับ “แอนตาร์ คาเซม” นักชกจอมดีเดือดจากเบลารุส วัย 24 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในฐานะคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึก ONE ลุมพินี 47 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 12 ม.ค.นี้สำหรับ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” หลังจากเปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ไม่ได้ดั่งใจด้วยความพ่ายแพ้ 2 ไฟต์ติดต่อกัน ทำให้เจ้าตัวเร่งกลับไปทำการบ้าน ยกเครื่องสไตล์การชกใหม่ทั้งหมดจนสามารถกลับมากู้ศรัทธาคว้าชัยได้สำเร็จในอีก 2 ไฟต์ต่อมา ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ 2 คู่ชกสุดแกร่งจากรัสเซีย อย่าง “อิลยาส มูซาเอฟ” และ “คิริลล์ โคมูทอฟ” ไปได้การกลับมาขึ้นสังเวียนหนที่ 5 นี้ เป้าหมายเดียวของ “เฟอร์รารี” คือการเดินหน้าคว้าชัย 3 ไฟต์ติดเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่ตนเองเคยยืนในศึก ONE รายการใหญ่ให้ได้อีกครั้งทางด้าน “แอนตาร์ คาเซม” แจ้งเกิดในฐานะนักชกเลือดเดือดประจำรายการ จากการระเบิดฟอร์มพลิกนรก หลังโดนกดร่วงไปก่อนถึง 3 นับ กลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกล้างแค้น “ยอดภูผา วิมานแอร์” ไปได้อย่างสุดมันในศึก ONE ลุมพินี 28 ก่อนที่ 2 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 37 จะยังรักษาฟอร์มแรงด้วยการกดหมัดเรียกนับจากนักชกมากประสบการณ์ “ราฟฟี่ โบฮิค” จนแซงเข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ผลจากการคว้าชัยเหนือนักชกสุดแกร่งมาได้ 2 ไฟต์ติดต่อกัน ส่งให้ “แอนตาร์” ได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้โคจรมาพบเจอกับด่านหินอย่าง “เฟอร์รารี” โดยมีแต้มชัยไฟต์ที่ 3 เป็นเดิมพันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh