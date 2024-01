เดือดรับศักราชใหม่! “เสือคิม” ออกโรง ท้าชนรัสเซียอันตราย “อเล็กเซย์" ศึก ONE ลุมพินี 47

“เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” นักชกขวัญใจชาวไทยออกโรงล่าแต้มชัยไฟต์ที่สอง พบกับนักชกตัวอันตรายจากรัสเซีย “อเล็กเซย์ บาลีโก" ในฐานะคู่เอกนำรายการของศึก ONE ลุมพินี 47 วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.นี้ศึก ONE ลุมพินี 47 เปิดศักราชใหม่เอาใจแฟนมวยทั่วประเทศ เปิดโผคู่เอกนำรายการ ประกบนักชกขวัญใจชาวไทย “เสือร้ายเมืองจันท์” เสือคิม สจ.โต้งปราจีน นักชกหนุ่มวัย 28 ปี จากจันทบุรี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น พบกับ “อเล็กเซย์ บาลีโก” นักชกตัวอันตรายจากรัสเซีย วัย 30 ปี เพื่อแย่งชิงแต้มชัยไฟต์ที่สองมาครอง โดยจะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย แคตช์เวต 140 ป. ในศึก ONE ลุมพินี 47 วันศุกร์ที่ 12 ม.ค.นี้ ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)สำหรับ “เสือคิม” นักชกคนดังชาวจังหวัดจันทบุรี ที่ในอดีตประสบความสำเร็จเป็นถึงแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น เคยประกาศแขวนนวมแบบสุดช็อกเมื่อ 3 ปีก่อน แต่เพราะการโน้มน้าวของบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ทำให้ “เสือร้ายเมืองจันท์” ตัดสินใจหวนกลับมาคืนสังเวียนอีกครั้ง แต่การประเดิมไฟต์แรกไม่สวยงามดั่งใจหวัง หลังพ่ายน็อกต่อ “คิริลล์ โคมูทอฟ” คู่ชกจากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 26แม้จะเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ แต่ “เสือคิม” ที่ได้รับกำลังใจล้นหลามทั้งจากเพื่อนพี่น้องในวงการ และแฟนมวยทั่วประเทศ ไม่ท้อขอกลับมาสู้ต่อและสามารถเปิดซิงเก็บแต้มชัยแรกได้สำเร็จ ด้วยการฟันศอกชนะน็อก “ซามาน อาสซูริ” นักชกจากอิหร่าน ไปอย่างสวยงามตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE ลุมพินี 34 พร้อมพิชิตดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี” เข้าบัญชีเป็นของรางวัลกลับมาครั้งนี้ “เสือคิม” หมายมั่นปั้นมือที่จะเก็บชัยติดต่อกันเป็นไฟต์ที่สองให้ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกต่อไป และล้างแค้นแทนน้องรักร่วมค่าย “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ที่เคยพลาดท่าพ่าย “อเล็กเซย์” มาก่อนทางด้าน “อเล็กเซย์” จอมบู๊หมัดหนักจากรัสเซีย มาพร้อมสถิติการชกที่ไม่ธรรมดา ผ่านการคว้าชัยในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งถึง 21 ครั้งจาก 30 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน โดยปัจจุบันเก็บตัวฝึกวิชาอยู่ที่ ไทเกอร์ มวยไทย ค่ายดังแห่ง จ.ภูเก็ต ที่มีนักชกระดับโลกฝึกซ้อมอยู่มากมาย“อเล็กเซย์” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างสวยงาม ด้วยการสกัดทางดัง เอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ไปได้ในศึก ONE ลุมพินี 33 โดยไฟต์ที่สองบนสังเวียนระดับโลก “อเล็กเซย์” พร้อมเดินหน้าแลกเดือดตามสไตล์ถนัด หวังสร้างชื่อด้วยการสยบดาวดังจากค่ายพีเค.แสนชัย ให้ได้เป็นรายที่สองติดต่อกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh