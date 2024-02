“น้องโอ๋” หวนกู้ศรัทธา ท้าชน “วลาดิเมียร์” ศึก ONE 166 ที่กาตาร์

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย เตรียมหวนคืนสังเวียนอีกครั้ง เพื่อทำภารกิจกู้ศรัทธามหาชน ปะทะมวยหมัดฝีมือดีจากรัสเซีย “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.นี้“ราชันฆ่าไม่ตาย” น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 37 ปี จากสกลนคร ขอกลับมาระเบิดฟอร์มเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนมวยชาวไทยกลับมาอีกครั้ง หลังสะดุดพ่ายมา 2 ไฟต์ติด โดยจะพบกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” มวยหมัดมากฝีมือ วัย 26 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้สำหรับ “น้องโอ๋” ในอดีตเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ไร้เทียมทานมากที่สุดคนหนึ่ง หลังครองสถิติไร้พ่ายใน ONE ยาวนานถึง 5 ปีเต็ม และยังสามารถป้องเข็มขัดแชมป์โลกจากผู้ท้าชิงตัวอันตรายได้ถึง 7 ครั้งติดต่อกัน ก่อนจะถูกกระชากตกจากบัลลังก์ในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 8 โดย “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชันมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จากแดนผู้ดี คนปัจจุบัน“น้องโอ๋” ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ พลาดท่าพ่ายน็อกติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังถูกความสดของ “นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊เลือดเดือดจากสกอตแลนด์เล่นงานเข้าให้อย่างจัง จนทำให้ร่วงจากเก้าอี้เบอร์ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ลงมารั้งตำแหน่งเบอร์ 2 ในปัจจุบันโดยการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของ “น้องโอ๋” ที่จะระเบิดฟอร์มเพื่อเรียกความเชื่อมั่น และศรัทธาจากแฟนมวยทั่วประเทศกลับคืนมาอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ชัยชนะในไฟต์นี้อาจเป็นการเปิดประตูสู่การกลับไปท้าชิงบัลลังก์ที่เคยครองก็เป็นได้ทางด้าน “วลาดิเมียร์ คุซมิน” นักมวยฝีมือดีจากรัสเซีย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายประจำรุ่นแบนตัมเวต โดยเคยผ่านการแลกเดือดกับนักชกระดับพระกาฬประจำรุ่นอย่าง “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” และ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” มาแล้ว โดยแม้จะเป็นฝ่ายแพ้ไปทั้ง 2 ไฟต์แต่เป็นการแพ้แบบไม่เอกฉันท์ และยังได้ใจคนดูจากการต่อสู้อย่างสนุกสุดมันด้วย“วลาดิเมียร์” ฝากผลงานล่าสุดของในศึก ONE ลุมพินี 39 เมื่อเดือน พ.ย.66 โดยแม้จะรับบทเป็นมวยแทนแบบกะทันหัน แต่ยังไว้ลายความเป็นตัวตึงประจำรุ่น ด้วยการโชว์ฟอร์มไล่ต้อนเอาชนะคะแนน “ฟาบิโอ เรอิส” ดาวรุ่งฟอร์มแรงจากโปรตุเกสไปได้อย่างเหนือชั้นการถูกประกบให้มาพบกับนักมวยไทยระดับตำนาน และเป็นถึงอดีตแชมป์โลกอย่าง “น้องโอ๋” ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของ “วลาดิเมียร์” ที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขามีดีพอที่จะก้าวเข้าไปประทับชื่ออยู่ในตำแหน่งท็อปไฟว์แรงกิงของรุ่นนี้และขยับเข้าใกล้บัลลังก์ที่ตั้งตารอสำหรับศึก ONE 166 จะถ่ายทอดสดไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 1 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟน ๆ ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ Q-Tickets และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh