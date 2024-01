“ซุปเปอร์เล็ก” โชว์แข้งเดือดเชือดแต้ม “ทาเครุ” คาถิ่นซามูไร หอบเข็มขัดกลับไทย

จบลงไปแบบสุดระทึกใจศึก ONE 165 ณ สังเวียน อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว บนแผ่นดินซามูไร เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยราชันคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง หลังป้องกันบัลลังก์ได้เป็นครั้งที่ 2 ขณะที่อีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” พ่ายให้กับคู่ปรับเก่าตลอดกาลไปอย่างน่าเสียดายคู่เอกนำรายการ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ประเดิมผลงานปีนี้ด้วยการขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 พบกับผู้ท้าชิงสุดแกร่ง “ทาเครุ เซกาวา” ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นชาวญี่ปุ่น วัย 32 ปี ที่หวังกระชากเข็มขัดฉลองการเปิดตัวครั้งแรกใน ONEซุปเปอร์เล็ก vs ทาเครุเกมการแข่งขันในช่วงสองยกแรกเป็นทางด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ดักออกแข้งขวาได้อย่างจะแจ้งจน “ทาเครุ” เข้าไม่ติด แต่ยังอาศัยความอึดเดินฝ่าดงแข้งเข้ามาฉายหมัดชุดใส่ “ซุปเปอร์เล็ก” ให้ได้เสียว ช่วงสองยกสุดท้าย “ซุปเปอร์เล็ก” ยังเดินหน้าสาดแข้งสับขา สลับดักแทงเข่า เข้าเป้าชัดเจน ขณะที่ผู้ท้าชิงยังเดินหน้าสาวหมัดอัดไม่ถอย จนครบ 5 ยก กรรมการชูมือให้ “ซุปเปอร์เล็ก” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ได้เป็นคร้้งที่ 2 พร้อมคว้าโบนัสก้อนโตจากบอส “ชาตรี” มูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) กลับบ้านคู่รอง “เคด รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) วัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 พบกับคู่ปรับเก่าสุดอันตราย “ทอมมี ลังกาเคอร์” จอมล็อกวัย 29 ปี จากนอร์เวย์ภาพรวมของเกมยังคงสนุกดุเดือดไม่แพ้ภาคแรก โดยทั้ง “เคด” และ “ทอมมี” ต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับสุดมัน กระทั่งช่วงท้ายเกมเป็นทางด้าน “เคด” ที่เริ่มจับทางได้จนคุมเกมทั้งหมดเอาไว้ได้ ครบ 10 นาที กรรมการเห็นพ้องให้ “เคด” ที่ทำได้จะแจ้งกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เป็นครั้งที่ 3 พร้อมทั้งฟันโบนัส มูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท)ขณะที่อีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดศึกประชันเดือดภาค 6 กับคู่ปรับตลอดกาล “มารัต กริกอเรียน” จอมบู๊จากอาร์เมเนีย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 156.5 ป. โดยสองตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งเปิดหน้าแลกอาวุธกันสุดสนุกตั้งแต่เปิดยกแรก แต่เกมเริ่มเปลี่ยนเมื่อ “สิทธิชัย” ถูก “มารัต” รุกหนักในช่วงยกสองจนเจ็บสะสม ยกสุดท้าย “มารัต” เป็นฝ่ายเดินบี้และได้จังหวะกระทุ้งเข่าเข้าเต็มลำตัวชนะน็อก “สิทธิชัย” ไปช่วงต้นยกสาม6 นักกีฬาฟอร์มจัดรับโบนัสรวม 10.7 ล้านบาทบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เบิกบัญชีสั่งจ่ายให้นักกีฬาฟอร์มเด็ดทั้งสิ้น 6 ราย รับโบนัสกลับบ้านคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้นในไฟต์เดียวประมาณ 10.7 ล้านบาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาท) ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ได้แก่แกรี โทนอนมารัต กริกอเรียนนิกี โฮลสเกนชินยะ อาโอกิเคด รูโทโลซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9สรุปผลการแข่งขันทุกคู่คู่เอก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาเครุ เซกาวา (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง เคด รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทอมมี ลังกาเคอร์ (ชิงแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)ชินยะ อาโอกิ ชนะซับมิชชัน จอห์น ลินีเคอร์ นาทีที่ 3:00 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน ไม่จำกัดน้ำหนัก)นิกี โฮลสเกน ชนะทีเคโอ โยชิฮิโร อากิยามา นาทีที่ 1:40 ของยกแรก (กติกาพิเศษ แคตช์เวต 187.25 ป.)มารัต กริกอเรียน ชนะน็อก สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง นาทีที่ 1:20 ของยกที่ 3 (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 156.5 ป.)แกรี โทนอน ชนะซับมิชชัน มาร์ติน เหงียน นาทีที่ 4:41 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)อายากะ มิอูระ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิตซูกิ ฮิราตะ (MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง 105 – 115 ป.)ยูยะ วากามัตสึ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดนนี คิงกาด (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ราเดอ โอพาชิช ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิราจ อาซิซพอร์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)โบคัง มาซันเยน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคอิโตะ ยามาคิตะ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)กุสตาโว บาลาร์ต ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฮิโรบา มิโนวา (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)