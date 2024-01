(คลิป) "ซุปเปอร์เล็ก" มั่นใจไร้ปัญหาทำน้ำหนัก ป้องกันแชมป์ "ทาเครุ" คือไฟต์สุดท้าทาย

“ซุปเปอร์เล็ก” เปิดค่ายมวยตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชน และร่วมทำกิจกรรม Open Workout ประกาศชัดพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการโชว์ฝีมือในศึกใหญ่ ONE 165“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” นักชกขวัญใจชาวไทย วัย 28 ปี จากบุรีรัมย์ มีคิวทำศึกใหญ่ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ครั้งที่สอง เผชิญหน้ากับ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ วัย 32 ปี จากญี่ปุ่น ที่จะขึ้นสังเวียนเปิดตัวกับ ONE เป็นครั้งแรก ศึก ONE 165 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจาก อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.นี้ เริ่มเวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา “ซุปเปอร์เล็ก” ได้เปิดค่ายมวย Muay Thai Academy MTA ย่านพระราม 4 ที่เจ้าตัวฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout ซ้อมโชว์ร่างกายแสดงความฟิตให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดย “ซุปเปอร์เล็ก” ได้กล่าวเปิดใจถึงความพร้อมก่อนชกกับ “ทาเครุ” ว่าไม่มีความรู้สึกกดดันแต่อย่างใด เล็งใช้ความหนักของอาวุธที่มีมากกว่าปิดเกมเร็วดับเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นให้ได้“ไฟต์นี้ผมจะไปชกที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 3 พูดตามตรงผมไม่มีความกดดันอะไรเลย เพราะผมมองว่าการเจอกับ ทาเครุ เป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นมากกว่า เขาเป็นนักชกที่มีความเร็ว ออกหมัดชุดได้ดี แต่ในเรื่องความหนักของอาวุธผมคิดว่าตัวเองมีมากกว่า ผมอยากปิดเกมให้ได้เร็วมากที่สุด และอยากไปโชว์ฝีมือให้แฟนกีฬาเจ้าถิ่นได้เห็นว่า ผมสามารถสู้กับนักกีฬาคนดังที่เป็นเบอร์ต้น ๆ ของพวกเขาได้ครับ”ส่วนประเด็นเรื่องการทำน้ำหนักที่หลายคนกังวล “ซุปเปอร์เล็ก” เผยว่าได้เตรียมตัวมาอย่างดี ไม่ขอทำพลาดซ้ำรอยเหมือนในไฟต์ล่าสุดที่เกินพิกัดถึง 5 ปอนด์ ในไฟต์ที่เอาชนะ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมอ้อนแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์บุกไปเก็บชัยชนะกลับบ้านเกิดให้ได้“ไฟต์นี้ผมชกในเวตเดิมคือ 135 ป. ตอนนี้น้ำหนักผมเกินอยู่ประมาณ 2 กก. ซึ่งต่างจากไฟต์ล่าสุดที่ผมทำน้ำหนักไม่ได้อยู่พอสมควร โดยมีหนักใจอยู่บ้างในเรื่องสภาพอากาศของญี่ปุ่นที่มีความหนาวเย็น ก่อนออกเดินทางผมและทีมงานตั้งเป้าอยากทำน้ำหนักให้พอดีเกณฑ์ หรืออย่างน้อยให้ไม่เกิน 1 กก. พอไปถึงญี่ปุ่นแค่ซ้อมอีกเล็กน้อยก็สามารถทำน้ำหนักได้พอดี ครั้งนี้ผมได้โอกาสไปชกต่างแดน อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์ ผมจะตอบแทนให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดครับ”ทั้งนี้เดิมที “ซุปเปอร์เล็ก” มีโปรแกรมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่สองกับ “อีเลียส มาห์มูดี” คู่ชกชาวแอลจีเรีย ในศึก ONE Fight Night 18 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่แผนดังกล่าวต้องล้มพับเก็บไปเนื่องจากฝ่ายหลังขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บ ทำให้เขาได้สลับตัวเข้ามาทำหน้าที่แทน “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่มีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม จนต้องถอนตัวชกกับ “ทาเครุ” โดยถือเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้สำหรับศึก ONE 165 นอกจาก “ซุปเปอร์เล็ก” แล้วยังมีนักกีฬาชาวไทยขึ้นสังเวียนให้ร่วมส่งแรงใจเชียร์อีกหนึ่งคน ได้แก่ “เจ้าหนูนักฆ่า” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เจ้าตำนานคิกบ็อกซิ่ง วัย 32 ปี เปิดหน้าบู๊กับคู่ปรับตลอดกาล “มารัต กริกอเรียน” จอมดีเดือดวัยเดียวกันจากอาร์เมเนีย โดยจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต (156.5 ป.) นอกจากนี้ยังมีคู่อื่น ๆ อีกมากมาย ที่เข้ามาเสริมความเดือดให้กับรายการนี้ให้สมกับเป็นการแข่งขันระดับโลกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ต่างเฝ้ารอคอยสำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึก ONE 165 ได้ในรูปแบบเพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม) ราคาเพียง 99 บาท (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) โดยสามารถซื้อ PPV ล่วงหน้าได้แล้วที่ลิงก์นี้ >> https://visit.onefc.com/165GlobalPPV ดูวิธีซื้อได้ที่ลิงก์นี้ >> 5 ขั้นตอนซื้อ PPV ชมสด “ซุปเปอร์เล็ก vs ทาเครุ” และซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Rakuten Ticketติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh