เช็กฟิต “สิทธิชัย” ก่อนลุยเดือดคู่ปรับตลอดกาล “มารัต กริกอเรียน” ศึก ONE 165

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดค่ายมวยต้อนรับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับทำกิจกรรม Open Workout ให้โอกาสสื่อได้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในศึก ONE 165“เจ้าหนูนักฆ่า” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เจ้าตำนานคิกบ็อกซิ่งวัย 32 ปี มีคิวกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้ง โดยจะเผชิญหน้าคู่ปรับตลอดกาล “มารัต กริกอเรียน” จอมดีเดือดจากอาร์เมเนีย วัย 32 ปี ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) โดยจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต (156.5 ป.) ศึก ONE 165 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.67 เริ่มเวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา “สิทธิชัย” ได้เปิดค่ายมวยศิษย์สองพี่น้อง ต้อนรับกองทัพสื่อมวลชนที่มาเยือนเป็นจำนวนมาก เพื่อทำกิจกรรม Open Workout ซ้อมโชว์ความฟิตให้สื่อได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้โดย “สิทธิชัย” ได้กล่าวเปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนดวลคู่ปรับเก่าอย่าง “มารัต” ที่เคยประชันฝีมือกันมา 5 ครั้งแล้วก่อนเข้าสู่ชาย ONE“หลังจากซ้อมหนักมาร่วมหนึ่งเดือนสภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ไฟต์นี้จะเป็นครั้งที่ 6 ที่จะได้ชกกับ “มารัต” ก็เตรียมอาวุธเด็ดไปสู้ไว้แล้ว ที่สำคัญ ครั้งนี้ ผมต้องเพิ่มในเรื่องระบบการป้องกันตัวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สายตาหลบหลีกอาวุธ เพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจอกัน ผมพลาดโดนเขาต่อยนับ แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจว่าจะไม่พลาดอีกแล้วครับ”แม้ก่อนหน้านี้ “สิทธิชัย” ต้องสลับไปลงแข่งกติกามวยไทย แต่เจ้าตัวไม่มีปัญหาในการปรับตัว และเชื่อว่านี่จะเป็นไฟต์สำคัญที่อาจส่งให้เขาได้ขึ้นท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จาก “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เจ้าของตำแหน่งชาวเบลารุส“ผมคิดว่าการข้ามสายไปชกมวยไทยไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งนี้ เพราะผมชกกติกานี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ทำให้ผมเชี่ยวชาญมากกว่ามวยไทย และรู้สึกชินกับการที่ไม่ได้ใช้ศอกหรือกอดรัดตีเข่า และถ้าไฟต์นี้ชนะ มารัต ได้ ก็ถึงเวลาที่ผมต้องได้ขึ้นชิงเข็มขัดกับ ชิงกิซ แล้วครับ”ทั้งนี้ “สิทธิชัย” และ “มารัต” เคยประชันฝีมือกันมาแล้วถึง 5 ครั้งนอกสังเวียน ONE โดย “สิทธิชัย” เป็นฝ่ายเก็บแต้มชัยเหนือ “มารัต” ได้ถึง 4 ครั้ง และแพ้เพียงแค่ไฟต์เดียวเท่านั้น ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันต้องย้อนไปเมื่อเดือน พ.ค.62 โดยครั้งนั้นเป็นนักชกชาวไทยที่พ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ไฟต์นี้จะเป็นการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในรอบกว่า 1 ปี ของ “สิทธิชัย” หลังจากขึ้นชกไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.65สำหรับศึก ONE 165 คู่เอกนำรายการจะเป็นการพบกันระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 พบกับ “ทาเครุ เซกาวา” ผู้ท้าชิงระดับซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น นอกจากนี้ยังมีคู่อื่น ๆ อีกมากมาย ที่เตรียมเข้ามาอัปดีกรีความมันให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกได้ตื่นตาตื่นใจศึก ONE 165 จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบเพย์-เพอร์-วิว (PPV) โดยแฟนกีฬาสามารถซื้อ PPV Card ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ได้ทาง Watch.ONEFC.com ราคาเพียง 399.99 บาท (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) และซื้อบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าผ่านทาง Rakuten Ticketติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh