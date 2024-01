ศึก ONE 165 ระอุ “ซุปเปอร์เล็ก” นำทีมบู๊ “ทาเครุ” ตีตั๋วชมสด “มิสเตอร์ป๋อง-หนุ่ย ไดโน” บรรยายไทย ซื้อและชำระผ่าน QR Code ได้แล้ววันนี้ ที่ BUGABOO.TV

โค้งสุดท้ายศึก ONE 165 แฟนมวยไม่ควรพลาด ลุ้นคู่เอกชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 VS ทาเครุ เซกาวา” พร้อมคู่มวยมัน 3 กติกา คิกบ็อกซิ่ง-MMA-ปล้ำจับล็อก ชมสดจากกรุงโตเกียว ติดตามชมแบบ PPV 99 บาท บรรยายไทยพร้อมวิเคราะห์เกม โดย “มิสเตอร์ป๋อง” และ “หนุ่ย ไดโน” ที่นี่ที่เดียว ทาง ONE165.BUGABOO.TV ห้ามพลาด วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้ เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)สังเวียนกำปั้นร้อนระอุแน่! เตรียมนับถอยหลังสู่ ศึก ONE 165 ที่กำลังจะระเบิดความมันสุดพรีเมียม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้ เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนัดนี้เป็นการพบกันของยอดนักมวยดังระดับโลกรวม 11 คู่ นำโดยคู่เอก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) นักชกขวัญใจชาวไทย วัย 28 ปี ขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 กับ “ทาเครุ เซกาวา” ผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น วัย 32 ปีอีกหนึ่งคู่ที่พลาดไม่ได้ เป็นการพบกันของยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดศึกมหากาพย์ภาค 6 ย้ำแค้นคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” ยอดฝีมือจากอาร์เมเนีย ซึ่งจะแข่งขันกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต (156.5 ป.) ก่อนหน้านี้ “สิทธิชัย” เป็นฝ่ายชิงเก็บแต้มไปได้ก่อนถึง 4 ครั้งติดต่อกัน ก่อนพลาดท่าแพ้ให้ “มารัต” ในไฟต์ล่าสุดเป็นครั้งแรก ต้องมาลุ้นกันว่าศึกครั้งนี้ใครจะระเบิดฟอร์มได้ดี และเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปครองและยังมีคู่แข่งขันที่น่าจับตามองกับการกลับมาวัดฝีมือกันอีกครั้ง เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) เป็นเดิมพัน โดยเป็นการบู๊เดือดภาค 2 ระหว่างแชมป์อย่าง “เคด รูโทโล” นักปล้ำจับล็อกคลื่นลูกใหม่วัย 19 ปีที่ดับฝันยื่นคำว่าแพ้ ให้กับ “ทอมมี ลังกาเคอร์” มาร่วมลุ้นกันว่า “ทอมมี” จะมาแก้มือศึกปล้ำจับล็อกครั้งนี้ คว้าเข็มขัดแชมป์ไปได้สำเร็จหรือไม่ ต้องติดตาม!นอกจากนี้ยังมีคู่มวยหญิงในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) ให้แฟน ๆ ได้ชมเชียร์กัน 1 คู่ กับศึกสายเลือดแดนปลาดิบ “อิตซูกิ ฮิราตะ” นักสู้สาวสวยขาโหด วัย 24 ปี ปะทะ “อายากะ มิอูระ” สาวจอมล็อกมากประสบการณ์ วัย 33 ปี โดยครั้งนี้ “อายากะ” ตอบรับความท้าทายโดยรีดน้ำหนักจากพิกัดสตรอว์เวต ลงมาสู้ในรุ่นเล็ก เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้ตัวเอง ต้องมาร่วมลุ้นว่าสุดท้ายใครจะเป็นหญิงแกร่งเบอร์หนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัยมาร่วมเชียร์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ อาทิ คิกบ็อกซิ่ง, MMA และ ปล้ำจับล็อก เสิร์ฟความมันให้แฟนมวยทั่วโลกได้ลุ้นเชียร์สะใจถึง 11 คู่ สำหรับนัดหยุดโลกสุดพรีเมียมนี้ จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และพิเศษเพื่อแฟนมวยชาวไทย ติดตามชมการแข่งขันและสนุกไปกับการบรรยายไทยและวิเคราะห์เกมสุดมันแบบสด ๆ กับ 2 กูรูมวยชั้นนำ มิสเตอร์ป๋อง - หนุ่ย ไดโน และ ริกะ อิชิเกะ สาวเก่งดีกรีนักกีฬาหญิง MMA รุ่นบุกเบิกในประเทศไทย ที่นี่ที่เดียว ทาง ONE165.BUGABOO.TV โดยสามารถรับชมในรูปแบบ PPV (Pay Per View) ในราคาเพียง 99 บาท (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) เพื่อไม่ให้พลาดนัดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ สามารถซื้อและชำระผ่าน QR Code และผ่าน TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ONE165.BUGABOO.TV