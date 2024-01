แฟนมวยชาวไทยไม่ผิดหวัง! “เสือแบล็ค” แท็กทีม “รุ่งราวี” กำชัยศึก ONE Fight Night 18

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับความมันสุดระทึกใจประเดิมศักราชใหม่ในศึก ONE Fight Night 18 ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสองตัวแทนนักกีฬาไทย “เสือแบล็ค ท.พราน49” และ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง ผนึกกำลังกันคว้าชัยกลับบ้านอย่างน่าประทับใจเริ่มกันที่ผลงานของ “เสือแบล็ค ท.พราน49” ขึ้นชกประเดิมศึก ONE รายการใหญ่ครั้งแรก พบกับ “สเตฟาน โคโรดี” น้องใหม่จากไอร์แลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)เปิดฉากยกแรก “สเตฟาน” อาศัยความใหญ่พยายามเดินเข้าหา ขณะที่ “เสือแบล็ค” รอดักจังหวะสองออกอาวุธสวนอย่างแม่นยำ ยกสอง “เสือแบล็ค” ทำแฟนชาวไทยหัวใจตกไปตาตุ่มเมื่อถูกคู่แข่งกดหมัดขวาเสียนับไปก่อน แต่ไม่กี่อึดใจ “เสือแบล็ค” ฮึดกลับมาไล่ฟันศอกไม่ยั้งจนเรียกนับคืนได้ถึงสองครั้ง พลิกเกมกลับมาเป็นต่อแบบสุดมัน ยกสุดท้ายทั้งคู่ยังเปิดหน้าไล่ล่าชัยชนะ แต่เป็น “เสือแบล็ค” ที่ออกอาวุธเข้าเป้ากว่า เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ แจ้งเกิดใน ONE รายการใหญ่อย่างสวยงามส่วนอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” ได้โอกาสกลับมากู้ศรัทธาอีกครั้ง พบกับ “ชากีร์ แอล เตครีติ” ยอดฝีมือจากอิรัก ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)หลังเสียงระยกแรกดัง “รุ่งราวี” เปิดโหมดโหดเบอร์ห้า เดินหน้าสาดอาวุธหนักเข้าใส่ จนกระทั่งได้จังหวะซัดหมัดตัดลำตัว “ชากีร์” ลงไปนับแปดในช่วงปลายยก นักชกชาวไทยไม่รอช้ารุกคืบเข้าประจันหน้า ส่งคู่แข่งร่วงลงไปได้นับสองครั้งซ้อน ก่อนสบช่องวินาทีทองไล่จ้วงทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก ปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “ชากีร์” ในนาทีที่ 1:44 ของยกสอง พร้อมกับคว้าโบนัสก้อนแรกใน ONE มูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.75 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าขณะที่คู่เอกนำรายการ “ชามิล กาซานอฟ” ผู้รั้งอันดับ 4 ของแรงกิง ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) จากรัสเซีย พบกับ “โอ โฮ เทก” นักสู้จากเกาหลีใต้ ที่หวังมาไต่แรงกิงเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ “ถัง ไค” ราชันชาวจีน ถือครองอยู่ โดยภาพรวมของการแข่งขัน ทั้งคู่ช่วงชิงความได้เปรียบในเกมนอนกันอย่างดุเดือด และเป็นทางด้าน “ชามิล” ใช้สกิลปล้ำที่ถนัดคุมเกมเอาไว้ได้ตลอดทั้งสามยก เอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์2 นักกีฬาฟอร์มจัดรับโบนัสรวมกว่า 3.5 ล้านบาทบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เบิกบัญชีสั่งจ่ายให้ขุนพลฟอร์มเด็ดโดนใจทั้งสิ้น 2 ราย รับโบนัสกลับบ้านคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.75 ล้านบาท) ได้แก่รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้องควอน วอน อิล- คู่เอก ชามิล กาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โอ โฮ เทก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- คู่รอง เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะคะแนนเอกฉันท์ สเตฟาน โคโรดี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ควอน วอน อิล ชนะทีเคโอ ชิเนชัตกา โซลเซตเซก นาทีที่ 2:40 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะทีเคโอ ชากีร์ แอล เตครีติ นาทีที่ 1:44 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- อาร์เทม บีลัคฮ์ ชนะทีเคโอ เอ็งค์ ออร์กิล นาทีที่ 4:55 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เลียม โนแลน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาลี อาลีเอฟ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- คัง จี วอน ชนะทีเคโอ มิคาอิล อับดุลลาตีฟ นาทีที่ 4:09 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)- เบย์บูลาต อิซาเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูริ ฟาร์เซส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต 205 – 225 ป.)- อิบรากิม ดาอูเอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์ค แฟร์เท็กซ์ อาเบลาร์โด (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)