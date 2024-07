ร้ายกว่าที่คิด “บอสชาตรี” ยกอาวุธยาว “นาบิล” สุดอันตราย “กุหลาบดำ” เจองานหนักแน่

“บอสชาตรี” เผยมุมมองต่อไฟต์ “กุหลาบดำ พบกับ “นาบิล” ชี้ต่างมีอาวุธเด็ดคนละแบบ พร้อมสู้กันดุเดือดในคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 69“บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ เผยความคิดเห็นต่อไฟต์ระหว่าง “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” มวยซ้ายดุ วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่เตรียมรับน้อง “นาบิล อานาน” นักสู้หุ่นเสาโทรเลข วัย 20 ปี ในการขยับมาสู้ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) เป็นครั้งแรก คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 69 ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ค.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. โดยมองว่าความยาวของ “นาบิล” คือจุดอันตรายที่จะใช้ตัดสินผลไฟต์นี้ได้“บอสชาตรี” ได้เผยมุมมองของตนเองต่อศึก “กุหลาบดำ vs นาบิล” ผ่านทางการไลฟ์ตอบคำถามแฟน ๆ บนเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า“นาบิล เป็นนักมวยที่อันตรายมาก เพราะหุ่นของเขาเหมือนนักชกอย่าง ดีเซลน้อย (ช.ธนะสุกาญจน์) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย หนึ่งคือ สามารถ พยัคฆ์อรุณ มีพรสวรรค์ สายตาดี ออกอาวุธสวยมาก สองคือ แสนชัย พีเค.แสนชัย ที่มีบาลานซ์ดี ดูออกอาวุธพิเศษมาก และ สาม ดีเซลน้อย เขาเก่งเป็นสุดยอดมวยเข่า เพราะเขาสูงมาก สูงถึง 188 ซม.”“นาบิล ก็เหมือนกัน เขามีความสูงที่อันตรายมาก ถ้าใครชกกับนักมวยสูง ๆ แบบนี้แล้วเดินเข้าหา มีโอกาสโดนทั้งศอกและเข่าแทงเข้าหน้าได้เลย แต่ กุหลาบดำ ทุกคนรู้ว่าเขามีหมัดซ้ายเก่ง ไฟต์นี้สำหรับผมมองว่า นาบิล มีสิทธิ์ชนะ แต่เกมจะสูสีกันมาก ไม่ใช่งานง่าย เพราะถ้าเผลอโดนหมัด กุหลาบดำ แค่ทีเดียวเข้าท้อง นาบิล ก็อาจเสียอาการ เหมือนตอนที่เจอกับ ซุปเปอร์เล็ก (เกียรติหมู่ 9) ได้ครับ”สำหรับ “กุหลาบดำ” เตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนไล่ล่าชัยชนะแต้มที่ 6 เพื่อสานต่อความฝันที่ตนเองจะได้กลับไปยืนบนเวทีระดับโลก ONE อีกครั้ง ส่วน “นาบิล” พร้อมพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถขยับขึ้นมาสู้ในเวตที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไม่มีปัญหา ด้วยการลุ้นเก็บชัยชนะไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน งานนี้แฟนมวยมารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้ว “อาวุธหนัก” หรือ “อาวุธยาว” ฝ่ายไหนจะได้รับการชูมือ