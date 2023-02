หรือจะมีเซอร์ไพรส์! "ชาตรี" บอสใหญ่ ONE โพสต์ภาพคู่ "บัวขาว" พร้อมแคปชันให้ติดตาม

โปรดติดตามตอนต่อไป! บอสใหญ่ของ ONE "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" โพสต์ภาพคู่กับซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยไทย "บัวขาว บัญชาเมฆ" หลังจากที่มีกระแสแฟน ๆ เรียกร้องอยากเห็น "บัวขาว" ปรากฏตัวใน ONE เป็นจำนวนมากโดยล่าสุดในการไลฟ์พูดคุยกับแฟน ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา บิ๊กบอส "ชาตรี" ได้ตอบคำถามแฟน ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า..."ผมเป็นแฟนคลับ 'บัวขาว' นะ เขาเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยม ถ้าเขาอยากชกใน ONE พี่สนใจมาก พี่เคยคุยกับนักมวยเก่า (ที่ประกาศแขวนนวมแล้ว) ทั้ง 'แอนดี ซาวเวอร์' และ 'จอห์น เวย์น พาร์' ซึ่งเป็นนักมวยที่มีสัญญากับ ONE ว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่า ถ้า 'บัวขาว' เข้ามาใน ONE พวกเขาบอก 'เอา ๆ' เป็นไฟต์อำลา ถ้าทำได้ คนจะดูทั่วโลก 100%"นอกจากนี้แฟน ๆ ที่เข้าฟังไลฟ์ยังได้ถามไปถึง "โคตรมวยสารคาม" แสนชัย พีเค.แสนชัยฯ ว่าจะมีโอกาสมาร่วมงานกับ ONE หรือไม่"ผมสนใจ 'แสนชัย' เป็นแฟนคลับ 'แสนชัย' ด้วย เขาเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย สำหรับพี่นะ 'สามารถ พยัคฆ์อรุณ' กับ 'แสนชัย' คือที่สุดของที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าเกิด 'แสนชัย' สนใจชกใน ONE พี่ก็สนใจมากเช่นกัน" บิ๊กบอส ONE กล่าวอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีภาพคู่ระหว่าง บิ๊กบอส ONE กับ "บัวขาว" ที่ลงในเฟซบุ๊กส่วน Chatri Sityodtong คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้แฟน ๆ อีกแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh