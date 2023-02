"ตะวันฉาย" โชว์ฟิตก่อนป้องแชมป์โลกครั้งแรก 25 ก.พ.นี้ ศึก ONE Fight Night7

วัน แชมเปียนชิพ เตรียมจัดศึกใหญ่ ONE FIGHT NIGHT 7 ในประเทศไทยอีกครั้ง พบกับ 10 คู่สุดเดือด ประเดิมด้วยการ Open Workout เปิดให้กองทัพสื่อมวลชนร่วมชมการฝึกซ้อม ซูเปอร์สตาร์ยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทย “ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม” ที่มีคิวป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) เป็นครั้งแรกกับผู้ท้าชิงสุดแกร่งจากตุรกีนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับศึก "ONE FIGHT NIGHT 7: จอห์น vs ฟาบริซิโอ II" ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้า 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาประเทศไทยโดยนอกจากคู่เอกที่เป็นไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่างอยู่ ระหว่าง "จอห์น ลินีเคอร์" ทำศึกล้างตากับ "ฟาบริซิโอ อานดราเด" รุ่นน้องร่วมชาติชาวบราซิลแล้วนั้น คู่รองก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เมื่อ "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต จะขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกด้วยการพบกับ "จามาล ยูซูพอฟ" นักชกหมัดหนักจากตุรกี ที่รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วัน แชมเปียนชิพ ได้จัดกิจกรรม Open Workout ขึ้นที่ค่ายมวยพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม โดยมีเจ้าถิ่นอย่าง "ตะวันฉาย" มาโชว์การฝึกซ้อมและความแข็งแกร่ง รวมไปถึงอัปเดตความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนป้องกันแชมป์ในไฟต์นี้โดย "ตะวันฉาย" ได้เปิดใจก่อนขึ้นสังเวียนครั้งนี้ว่า "สภาพร่างกายตอนนี้ ผมพร้อม 100% เน้นทุกอย่าง ทั้งเรื่องการซ้อม, เวตเทรนนิง และกล้ามเนื้อ แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนี้มากเหมือนกัน จากการศึกษาคู่แข่ง ยูซูพอฟ มีหมัดซ้ายรุนแรง เบสิกดี ประมาทไม่ได้เลย จุดแข็งคือ เขาแข็งแกร่งมาก ส่วนจุดอ่อนของเขาแทบไม่มี ถ้ามีก็อาจจะเป็นการที่เขาไม่ค่อยบังหรือป้องกันตัวเองเท่าไร เป็นมวยสไตล์แลกอาวุธดุดัน""ถามว่าหนักใจมั้ยสำหรับไฟต์นี้ ก็ไม่เท่าไหร่ พอประมาณ 50/50 แต่เราต้องอย่าประมาท อย่ามั่นใจเกินไป มีโอกาสจบไม่ครบยก ไม่เขาก็เราแหละ เพราะใช้นวมเล็กด้วย อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนทีเด็ดของผมที่เตรียมมานั้น อยากให้ติดตามชมบนเวที ยังบอกตอนนี้ไม่ได้ ส่วนเวลาที่ขึ้นชกช่วงเช้า ไม่ถือว่าเป็นปัญหา สบายมาก เพราะปกติผมตื่นมาก็เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อฝึกซ้อมแต่เช้าอยู่แล้ว จะทำให้ดีที่สุด ป้องกันเข็มขัดแชมป์ไว้ให้ได้""สุดท้ายอยากให้แฟนมวยเข้าไปให้กำลังใจในสนามเยอะๆ เพราะนานๆ ผมจะกลับมาต่อยที่ไทย แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย ผมจะพยายามเต็มที่ ไม่ทำให้ผิดหวังครับ"สำหรับศึก ONE FIGHT NIGHT 7 นอกจาก 2 คู่นำรายการที่มีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกกันแล้ว ยังมีคู่ในรายการที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" กำปั้นชาวไทยที่จะประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต พบกับตัวเต็งจากจีนอย่าง "จาง เฉิงหลง" ในพิกัดแบนตัมเวต, กติกา MMA รุ่นเฟเธอร์เวต "มาร์ติน เหงียน" ซูเปอร์สตาร์เลือดเวียดนาม/ออสเตรเลีย พบกับ "ชามิล กาซานอฟ" จากรัสเซีย, กติกาปล้ำจับล็อก แคตช์เวต (119 ป.) ระหว่างสองสาวสุดแกร่ง "แดเนียล เคลลี" จากสหรัฐอเมริกา พบกับ "อายากะ มิอูระ" จากญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกรวมทั้งสิ้น 10 คู่ตลอดรายการแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามเวทีมวยลุมพินีได้แล้วที่ www.thaiticketmajor.com และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุก ONE Championship Thailand, เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh