"น้องโอ๋" ได้คิวป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 8 ปะทะ "แฮ็กเกอร์ตี" 22 เม.ย.66 ที่ประเทศไทย

บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” แห่ง ONE ประกาศประกบคู่ศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ระหว่าง "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย เจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน กับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" นักชกมากฝีมือจากแดนผู้ดี ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยจะยิงสัญญาณสดในไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงไพรม์ไทม์“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธานและ ซีอีโอของ ONE ประกาศข่าวดีกลางไลฟ์สดหน้าเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ในโอกาสพบปะแฟนกีฬาและตอบถามเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้ประกาศถึงไฟต์ป้องกันตำแหน่งครั้งต่อไปของ "น้องโอ๋" ที่จะได้ผู้ท้าชิงอย่าง "แฮ็กเกอร์ตี" มาเขย่าบัลลังก์ ไว้ว่า"วันที่ 22 เม.ย. น้องโอ๋ จะป้องกันตำแหน่งกับ แฮ็กเกอร์ตี ที่เมืองไทย แฮ็กเกอร์ตี เป็นมวยฝีมือ เขาเป็นซูเปอร์สตาร์จากอังกฤษ มาชกกับน้องโอ๋ ซูเปอร์สตาร์ของไทย ไฟต์นี้ผมการันตีได้เลยว่ามันมาก ชกที่เมืองไทยด้วย แฟน ๆ ทั่วโลก และเมืองไทยจะต้องชอบอย่างแน่นอน"โดย "แฮ็กเกอร์ตี" นักชกจากแดนผู้ดี อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (135 ป.) และอดีตคู่ปรับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" เพิ่งประกาศขยับรุ่นขึ้นมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวตอย่างเต็มตัวและประเดิมชัยชนะในพิกัดใหม่โดยเอาชนะมวยรัสเซียดาวรุ่ง “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ไปได้เมื่อเดือน พ.ย. 65ขณะที่ "น้องโอ๋" ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มดุป้องกันตำเเหน่งครั้งที่ 7 จาก "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" ได้สำเร็จมาหมาด ๆ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ตอกย้ำฉายา "ราชันฆ่าไม่ตาย" เจ้าของสถิติไร้พ่าย 10 ไฟต์รวดใน ONEแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh