ถึงเวลาล้างตา! “สินสมุทร” รีแมตช์ชิงเข็มขัด “รีเกียน” ศึก ONE ลุมพินี 17 มี.ค.นี้

แฟนหมัดมวยชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่ม เมื่อบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” แห่ง ONE ประกาศข่าวใหญ่ประกบคู่รีแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ระหว่าง “รีเกียน เออร์เซล” เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันกับ “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี ศึก ONE ลุมพินี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.66“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธานและ ซีอีโอของ ONE ประกาศข่าวดีกลางไลฟ์สดหน้าเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ในโอกาสพบปะแฟนกีฬาและตอบถามเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกล่าวถึงไฟต์ที่คอมวยอยากเห็น “สินสมุทร” นักมวยดาวรุ่งขวัญใจชาวไทย ได้กลับมาแก้มือกับยอดฝีมือจากซูรินาม “รีเกียน” ไว้ว่า“ที่เวทีลุมพินี วันที่ 17 เดือนมีนาคม เราจะมี สินสมุทร กับ รีเกียน เออร์เซล ภาคสอง เป็นไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รีเกียน เออร์เซล เขาเป็นอันดับ 1 ทั่วโลก ณ ตอนนี้ ในรุ่นของเขา เขาสุดยอดจริง ๆ ครับ มาจากฮอลแลนด์ เป็นมวยสูงยาว มีเข่าสุดยอดจริง ๆ อาวุธคมมาก ผมจะจัดรีแมตช์ สินสมุทร กับ รีเกียน ที่เมืองไทยในศึก ONE ลุมพินี ซึ่งรายการนี้จะยิ่งใหญ่มากครับ”“สินสมุทร” นักมวยไทยฟอร์มแรงที่โชว์ผลงานชนะน็อกมาสองไฟต์รวดนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกใน ONE สามารถคว้าตั๋วด่วนขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ที่ ONE จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน ต.ค.65 เพื่อหาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้คนแรกในประวัติศาสตร์โดย “รีเกียน” ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกัน ตัดสินใจข้ามสายมาล่าเข็มขัดเส้นที่สองในกติกามวยไทย และเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะ “สินสมุทร” ไปได้แบบไม่เอกฉันท์ นั่งแท่นแชมป์โลก ONE สองกติกาทันทีครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ “สินสมุทร” จะกลับมาแก้มือเพื่อแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาครอบครองอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้ โดยหลังเจ้าตัวได้รู้ข่าวนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sinsamut Klinmee ว่า“I'll get back what belongs to me ผมจะเอาของของผมคืน”