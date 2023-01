"ตะวันฉาย" ป้องแชมป์มวยไทย "ลินีเคอร์" ประจันหน้า "อานดราเด" 25 ก.พ.นี้ ที่ลุมพินี

วัน แชมเปียนชิพ เสิร์ฟความมันไม่ขาดตอนสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่จะได้ส่งเสียงเชียร์ให้สนั่นถึงขอบสนามกับศึกใหญ่ภายใต้ชื่อ ONE FIGHT NIGHT 7 ที่จะกลับมาจัดการแข่งขันในไทยอีกครั้งที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.นี้ เริ่มเวลาแปดโมงเช้า โดยจะเป็นการถ่ายทอดสดยิงตรงไปทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงไพรม์ไทม์คู่เอกของรายการเป็นศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ระหว่างสองคู่ปรับในตำนานที่โคจรมาประจันหน้ากันอีกครั้ง โดย “จอห์น ลินีเคอร์” อดีตราชันรุ่นแบนตัมเวต จะกลับมาเคลียร์ดรามาที่ค้างคากับเด็กซ่าเพื่อนร่วมชาติบราซิล “ฟาบริซิโอ อานดราเด” หลังจากไฟต์ล่าสุดของทั้งคู่เมื่อเดือนต.ค.65 ที่ผ่านมาแบบไม่มีผลการแข่งขัน โดยมีเข็มขัดที่ยังไร้ผู้ครอบครองเป็นเดิมพันส่วนไฮไลต์ที่ชาวไทยห้ามพลาดคือคู่รองของรายการ ยอดมวยหนุ่ม "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม ได้ฤกษ์ลงศึกป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) เป็นครั้งแรกกับผู้ท้าชิง “จามาล ยูซูพอฟ” จากตุรกีที่ปัจจุบันรั้งเก้าอี้อันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้ร่วมด้วย "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" เจ้าของฉายา "ซ้ายฟ้าผ่า" ที่ตัดสินใจข้ามสายจากมวยไทยมาชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) เป็นครั้งแรกใน ONE โดยจะประชันฝีมือกับ "จาง เฉิงหลง" นักชกจากแดนมังกรนอกจากนี้ ยังมีทัพนักกีฬา ONE ระดับซูเปอร์สตาร์ “มาร์ติน เหงียน” อดีตแชมป์โลก ONE 2 รุ่นน้ำหนัก, “แดเนียล เคลลี” นักปล้ำจับล็อกสาวดาวรุ่ง และ “แดนนี คิงกาด” นักสู้แถวหน้าจากค่ายกางเกงแดง ทีมลาไคย์ และอีกมากมายเข้าร่วมชิงชัยอีกเพียบ!แฟน ๆ สามารถติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้ที่ www.thaiticketmajor.com คู่เอก จอห์น ลินีเคอร์ vs ฟาบริซิโอ อานดราเด (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต)คู่รอง ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs จามาล ยูซูพอฟ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)มาร์ติน เหงียน vs ชามิล กาซานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)แดเนียล เคลลี vs อายากะ มิอูระ (ปล้ำจับล็อก 119 ป.)เอโก โรนี ซาปูตรา vs แดนนี คิงกาด (MMA รุ่นฟลายเวต)เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ vs จาง เฉิงหลง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)อันเดร สตอยกา vs ฟรานเชสโก จายา (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต)ลินดา ดาร์โรว์ vs วิกตอเรีย ซูซา (MMA รุ่นอะตอมเวต)ยัวลิ เคอรซ์เฮฟ vs ทอมมี ลังกาเคอร์ (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)อาเดรียน มาเทอิส vs ซีลาง จาฉี (MMA รุ่นสตรอว์เวต)