"ซุปเปอร์บอน" รอฟาดปาก "ชิงกิซ" ศึก "ONE FIGHT NIGHT 6" คัมแบ็กจัดที่ไทยรอบ 3 ปี

วัน แชมเปียนชิพ องค์กรกีฬาระดับโลก ประเดิมศักราชใหม่ 2566 ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ยกทัพนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี พร้อมเสิร์ฟสู่กว่า 170 ประเทศทั่วโลก ถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลาไทย 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 ซึ่งงานนี้ "บอสชาตรี" ยังอัพเดตข่าวใหญ่ชนิดสะเทือนวงการมวยไทยโลกที่เตรียมจัดในศึก ONE ลุมพินีอีกด้วยงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวว่า "ผมดีใจมากที่ได้กลับมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยอีกครั้ง นอกจากรายการ ONE FIGHT NIGHT 6 นี้แล้ว ในส่วนของศึก ONE ลุมพินี เรายังได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาไพรม์ไทม์ออกไปสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกด้วย""นอกจากนี้ ผมมี 3 ข่าวใหญ่ที่อยากประกาศให้ได้ทราบ เรื่องแรก เราเตรียมจัดการแข่งขันมวยไทย กรังด์ปรีซ์ ด้วยการนำยอดมวยไทยทั้งหมด 16 คน ที่มีดีกรีระดับแชมป์โลก มาชกกันแบบไม่มีรุ่นน้ำหนัก เพื่อชิงเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกรังด์ปรีซ์นี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจประเทศไทย ทุกคนต้องอยากดูรายการนี้เพราะความแปลกใหม่ ตื่นเต้น เร้าใจ""เรื่องที่สอง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ จะชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ที่ว่างอยู่ กับ อนิสสา เม็กเซน อาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนมีนาคม ขึ้นอยู่กับไฟต์วันเสาร์นี้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ และเรื่องสุดท้าย ผมจะบริจาคเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือค่ายมวยเล็กๆ ทั่วเมืองไทย ผมจะทำให้มวยไทยฟื้นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ได้"ด้าน นายเปรม บุษราบวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ ONE ได้กลับมาจัดในไทยอีกครั้งหลังหายไป 3 ปี สำหรับปีนี้เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยการจัดศึกในเวทีลุมพินี เพื่อเปลี่ยนโฉมกีฬามวยไทยให้ไม่มีการพนันเข้ามาในสนาม พลิกโฉมกีฬามวยไทย เราจะเปลี่ยนชีวิตให้นักมวยไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น""นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนอาชีพแก่คนไทย เราจะจัดให้มีกรรมการคนไทย ในรายการ ONE ลุมพินี จะมีกรรมการคนไทยอย่างน้อย 1 คนเข้ามาตัดสิน โดยผ่านการอบรมภายใต้กฎจาก วัน แชมเปียนชิพ เราจะช่วยเหลือทุกคน ไม่ใช่แค่นักมวย อาชีพกรรมการก็เช่นกัน ฝากรายการ ONE ลุมพินี ด้วยนะครับ"ส่วนศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี คู่เอกของรายการเป็นการปะทะกันระหว่างนักมวยระดับซูเปอร์สตาร์ชาวไทย "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ที่จะป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์โดย ซุปเปอร์บอน กล่าวว่า "ผมดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีคนบอกว่า ผมคือนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก แต่ผมคิดว่ามีคู่ต่อสู้แข็งแกร่งอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้เอาชนะ งานของผมคือต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ ผมถึงจะยอมรับคำชื่นชมนั้น สำหรับสิ่งที่ทำให้ผมได้เปรียบในการพบกับ ชิงกิซ อย่างแรกคือ ผมได้ชกในบ้าน มีกำลังใจเยอะ มีทักษะดีกว่าเขาหลายด้าน ทั้งความเร็ว, ประสบการณ์ และพละกำลัง วันเสาร์นี้ผมจะชนะเขาได้แน่นอน"ส่วนของผู้ท้าชิง ชิงกิซ กำปั้นเชื้อสายอาเซอร์ไบจาน/เบลารุส ก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเช่นกัน เผยว่า "ผมและทีมงานเฝ้ารอไฟต์นี้มานานมาก ก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหาเพราะติดโควิด ทำให้คลาดกับ ซุปเปอร์บอน แต่ตอนนี้มันถึงเวลาเสียที และทราบดีว่า ซุปเปอร์บอน คือนักมวยที่เก่ง มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ชกได้ทั้งสไตล์ไทยและสไตล์สากล แต่ผมก็ไม่ต่างจากเขา ผมจะเตะให้รัวๆ จะต่อยเป็นชุด หรือจะเข่าก็ได้ สำหรับผมไม่มีปัญหาเลย ผมเฝ้ารอเพื่อวันนี้ ผมมุ่งมั่น 100% แล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครจะชนะ"สำหรับรายการเดียวกันนี้ ยังมีทัพนักกีฬาไทยที่ยกพลขึ้นเวทีมากมาย ได้แก่ "ยอดมวยบุรีรัมย์" ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9 ปะทะ "แดเนียล พูแอร์ตัส" นักชกชาวสเปน เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ที่ยังว่างคู่ในรายการที่น่าสนใจ "ไมกี มูซูเมกี" จากสหรัฐอเมริกา ที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE ในกติกาปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (135 ป.) กับผู้ท้าชิงจากมองโกเลีย "กันทูมัวร์ บายานดูเรน" และซูเปอร์ไฟต์กติกาผสมหญิง มวยไทย และ MMA ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่างอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" กับ "อนิสสา เม็กเซน" (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) และการกลับมาของฮีโรเมียนมา "ออง ลา เอ็น ซาง" กับ "จิลแบร์โต กัลวาโอ" นักปล้ำร่างยักษ์จากบราซิล ในกติกา MMA แคตช์เวต (215 ป.)นอกจากนี้ ยังมีสุดยอดนักกีฬาหลายประเภททั้ง MMA, มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รวมถึง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ลงสู้ศึกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ "จีตัว ยีปู" จากจีน และศึกล้างตาสยบดรามาระหว่างสาวน้อยมวยไทย "ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" กับ "บาร์บี้" เอคาเทรินา วานดารีวา พร้อมทัพนักกีฬาคนอื่นๆ ตบเท้าเข้าชิงชัยคับคั่งสำหรับแฟนกีฬาที่สนใจเข้าไปเชียร์ติดขอบสังเวียน สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor.com ชมสดได้ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. และทางช่อง 7HD รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น. ส่วนช่องทางออนไลน์รับชมได้ทาง watch.onefc.com