“เปรม บุษราบวรวงษ์” ก้าวใหม่กับบทบาทผู้นำ ONE ประเทศไทย

ทำความรู้จัก “เปรม-อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์” กรรมการผู้จัดการ (MD) วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย คนใหม่ กับมุมมอง และวิสัยทัศน์ของเขาที่จะช่วยยกระดับศึก วัน แชมเปียนชิพ, การเข้าร่วมโปรเจ็กต์ศึก ONE ลุมพินี และแผนผลักดันมวยไทยระดับรากหญ้าเพื่อสร้างระบบนิเวศมวยไทยที่แข็งแรงนับเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีของศึก วัน แชมเปียนชิพ กับการที่ "เปรม" เข้ามารับบทบาท กรรมการผู้จัดการ (MD) วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย หลังจากแฟร์เท็กซ์ ค่ายมวยที่เขาบริหารเป็นพาร์ตเนอร์กับ วัน แชมเปียนชิพ มานานกว่า 10 ปี และเมื่อได้พูดคุยกับ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE ถึงแผนการจะยกระดับมวยไทยเพื่อให้คนทั่วโลกยอมรับมากขึ้น จนนำไปสู่การถือกำเนิดของโปรเจ็กต์ ONE ลุมพินี“เปรม” ให้ความเห็นว่า "สำหรับบทบาทของผมใน วัน แชมเปียนชิพ จะเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย เพื่อร่วมกับคุณปลาย ( (จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย) ในการบริหารทั้งด้านการตลาด, การจัดอีเวนต์ และโปรเจ็กต์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ ONE ลุมพินี ในเดือนมกราคมปีหน้า ผมจะเข้ามาเพื่อช่วยทำให้แบรนด์ของ วัน แชมเปียนชิพ เติบโตขึ้นในประเทศไทย สนับสนุนนักมวยคนไทยให้ไปถึงระดับโลกให้สำเร็จ"ขณะเดียวกัน "เปรม" เคลียร์ชัดเจนว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในการจัดคู่มวยขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง "แฟร์เกม แฟร์เพลย" ที่เป็นสิ่งสำคัญของ วัน แชมเปียนชิพ และเขายังคาดหวังว่าศึก ONE ลุมพินี จะเป็นเหมือนเวทีค้นหานักมวยที่เป็นสุดยอดที่สุดของประเทศไทย เพื่อโอกาสก้าวสู่เวทีใหญ่ของวัน แชมเปียนชิพ ในอนาคตส่วนประเด็นที่ศึก ONE จัดการแข่งขันโดยห้ามเล่นการพนันในสนาม จะมีผลกระทบต่อการเพิ่มเรตติ้งความนิยมหรือไม่ "เปรม" ระบุว่า วัน แชมเปียนชิพ ไม่ได้ต่อต้านการพนัน แต่เป็นการห้ามเล่นพนันในสนามเพราะอาจส่งอิทธิพลต่อการตัดสินของกรรมการ, นักกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนรุ่นใหม่อยากเข้าสนามเพื่อดูมวยที่มีความเป็นกีฬา เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สร้างความสนุกให้แก่ผู้ชม รวมทั้งนักกีฬาจะสามารถชกได้เต็มที่ไม่มีแรงกดดันจากเรื่องราคาต่อรองนอกจากนี้ผู้บริหารหนุ่มของ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย เตรียมเดินหน้าจัด Road To ONE Thailand เวทีค้นหามวยไทยดาวรุ่ง หลังจากกระแสตอบรับที่ดีในปีที่แล้ว เพื่อเป็นเวทีเริ่มต้นของนักมวยตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยจะคัดเลือกนักกีฬามวยที่ฝีมือโดดเด่นจากจังหวัดต่าง ๆ และแผนปั้นนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาเพื่อสร้างระบบนิเวศมวยไทยที่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในอนาคตติดตามความข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh