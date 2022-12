แจกหนักแจกจริง! "ชาตรี" บิ๊กบอส ONE สั่งจ่ายโบนัสอัดฉีดปี 2565 รวม 128 ล้านบาท

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ วัน แชมเปียนชิพ เปิดเผยยอดจ่ายโบนัสอัดฉีดนักกีฬา ONE ทุกอีเวนต์ในปี 2565 จำนวน 70 ครั้ง รวมเป็นเงิน 128 ล้านบาทตามนโยบาย “แจกโบนัสอัดฉีด” หลักล้านบาทให้แก่นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มเด็ดประทับใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” โดยกำหนดเป็นจำนวนเงินก้อนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยในปัจจุบันเกือบ 1.8 ล้านบาทโดยโบนัสก้อนนี้บิ๊กบอส "ชาตรี" จะแจกให้ใครก็ให้ และคนละกี่ก้อนก็ได้ หากนักกีฬาคนนั้น ๆ แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ ไม่ว่าผลการแข่งขันออกมาชนะหรือแพ้ ก็มีสิทธิ์รับโบนัสกลับบ้าน โดยเงินจำนวนนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าตัวจากการแข่งขันในปี 2565 นับตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงธันวาคม บิ๊กบอส "ชาตรี" แจกเงินโบนัสอัดฉีดไปถึง 70 ครั้ง หรือตีเป็นเงินไทยเท่ากับ 128 ล้านบาท เรียกได้ว่านักกีฬาในสังกัด ONE ได้รับทรัพย์กระเป๋าตุงกันทั่วหน้าสำหรับนักกีฬา ONE ชาวไทยก็ไม่น้อยหน้า โชว์ฟอร์มจัดรับโบนัสกลับบ้านกันเป็นแถวในปีนี้ ได้แก่ สินสมุทร กลิ่นมี, รถถัง จิตรเมืองนนท์, ตะวันฉายพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดา, เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์, ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ รวมถึงนักสู้ลูกครึ่งไทยอย่าง แดเนียล วิลเลียมส์ และโนแอล กรองด์ชองแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh