ผ่านมาแล้วทั่วโลก “ซุปเปอร์บอน” ยก ONE ส่งเสริมนักกีฬาสู่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของจริง

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เชื่อมั่นศึก วัน แชมเปียนชิพ เป็นเวทีแห่งโอกาสที่จะให้นักกีฬาต่อสู่รุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในระดับโลกด้วยประสบการณ์ที่ผ่านสังเวียนต่อสู้มาทั่วโลก "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) แสดงความเชื่อมั่นว่าศึก วัน แชมเปียนชิพ เป็นเวทีสร้างโอกาสให้นักกีฬาต่อสู้รุ่นใหม่ของประเทศไทย เพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเหมือนกับที่เขาทำได้สำเร็จ"ซุเปอร์บอน" เข้าร่วมศึก วัน แชมเปียนชิพ เมื่อ 2 ปีก่อน โดยเพียงแค่ไฟต์ที่ 2 เขากลายเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คนแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยการชนะน็อกแบบช็อกโลก "จอร์จิโอ เปโตรเซียน" ยอดนักชกระดับตำนานชาวอิตาลี ในศึก ONE Championship: First Strike เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564"ผมเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เดินทางไปทำการแข่งขันมาทั่วโลก ทั้งในประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือตะวันออกกลางที่อาบูดาบี หรือดูไบ ก็ตาม ผมตัดสินใจเข้ามาชกใน วัน แชมเปียนชิพ เพราะว่าเป็นศึกที่รวบรวมนักมวยที่เก่งที่สุดในรุ่นที่ผมชกอยู่ เรียกว่าเกือบทุกคนอยู่ในศึก วัน แชมเปียนชิพ""ทำให้ผมที่มีเป้าหมายอยากสู้กับคนเก่งที่สุดในรุ่นของผม และเพียงแค่ไฟต์แรกที่ผมได้ชกในศึก วัน แชมเปียนชิพ ผมก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รวบรวมนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกเอาไว้ กลายเป็นเป้าหมายที่ผมต้องเอาชนะทุกคนที่อยู่ในศึกนี้ให้ได้ เพื่อบอกให้ทั้งโลกได้รู้ว่าคือนักสู้ที่มาจากประเทศไทย"นอกจากนี้ยอดมวยวัย 32 ปี ยอมรับว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE ในการทำให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทำให้เขา และนักกีฬาคนอื่น ๆ ในศึก วัน แชมเปียนชิพ ต้องมีเป้าหมายในการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย"ทั้งหมดคือสิ่งที่ผมตั้งใจในตอนแรก เมื่อได้เข้ามาอยู่ในศึก วัน แชมเปียนชิพ จริง ๆ หลายสิ่งดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก ๆ ด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของคุณชาตรี ในการยกระดับนักกีฬาต่อสู้ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน โดยคุณชาตรี สามารถทำให้นักกีฬาในศึก วัน แชมเปียนชิพ เป็นนักกีฬาที่ทำเงินมากมายในระดับโลก""จนทำให้ทุกวันนี้นักกีฬาของ วัน แชมเปียนชิพ เป็นเหมือนเซเลบริตีที่คนทั่วโลกรุ่นจัก คุณชาตรี ทำให้พวกผมที่เป็นนักมวยไทยไปถึงจุดนั้นได้สำเร็จ การที่ วัน แชมเปียนชิพ มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พวกนักกีฬาอย่างผมต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตามไปด้วย เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ทั้งผม และนักกีฬารุ่นน้องคนอื่น ๆ เดินตามแนวทาง ผมเชื่อว่านี่คือโอกาสดีที่สุดสำหรับนักกีฬาต่อสู้ในประเทศไทย"สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” จะได้กลับคืนสังเวียน ONE อีกครั้งเพื่อลงป้องกันตำแหน่งกับ ผู้ท้าชิง “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6: ซุปเปอร์บอน vs ชิงกิซ ซึ่งจะกลับมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยในรอบสองปี โดยจะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66