อยากเห็นอนาคตใหม่ "ซุปเปอร์บอน" เชื่อ ONE ทำเพื่อนักมวยไทยอย่างแท้จริง

ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" รู้สึกยินดีกับวงการมวยไทยที่ได้ วัน แชมเปียนชิพ เข้ามายกระดับการแข่งขันมวยไทยสู่เวทีโลก โดยเชื่อว่าองค์กรระดับโลกอย่าง ONE มีความจริงใจที่จะช่วยนักมวยไทยให้มีอนาคตสดใสอย่างแท้จริง อย่างเช่นที่เขาได้เคยประสบกับตัวเองมาแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา ONE ได้ประกาศความร่วมมือกับสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ช่อง 7HD และ เทโร เอนเตอร์เทนเมนต์ ร่วมถ่ายทอดศึก ONE ลุมพินี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยจะเริ่มนัดปฐมฤกษ์ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไปโดย ONE มีนโยบายที่จะทำให้ “มวยไทย” มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการตัดสิน และต้องการให้ภายในสนามมวยเวทีลุมพินีปลอดการพนันโดยเด็ดขาด ด้วยเล็งเห็นอนาคตของมวยไทยจะเติบโตก้าวไกล ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ให้สอดคล้องกับวิถีของผู้ชมรุ่นใหม่ในตลาดโลกอย่างแท้จริงในฐานะแชมป์โลก ONE ที่สามารถสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมวยไทยครั้งนี้ "ซุปเปอร์บอน" ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความในใจผ่านเฟซบุ๊ก Life of Superbon ว่า "ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผมชกมวยมา ผมไม่เคยเห็นคนที่ทำเพื่อนักมวยจริง ๆ สักครั้ง ส่วนมากก็อ้างว่าทำเพื่อนักมวยอย่างนั้นอย่างนี้มาโดยตลอด ผลประโยชน์จริง ๆ ไปตกอยู่กับโปรโมเตอร์ หัวหน้าคณะและนักพนัน""แต่สิ่งนี้ที่ ONE Championship และคุณชาตรีทำ นี้คนอนาคตของ มวยไทย และนักมวยไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ที่จะตกถึงมือนักมวยโดยตรง แต่ร่วมถึงการทำให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกอย่างแท้จริง และผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับคนไทย และสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ลูกหลานของคนไทยไปได้อีกนาน ไม่ใช่ มีไว้เพื่อการพนัน แบบแต่ก่อน""ใครจะอยู่กับระบบเก่า ๆ ก็อยู่ไป แต่ผมและทีมงานของผมจะร่วมเดินทางไปสู่อนาคตกับ ONE Championship Thailand อย่างแน่นอน"โดย "ซุปเปอร์บอน" กำลังเตรียมตัวลงศึกป้องกันตำแหน่งกับ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE Fight Night 6 ที่ทาง “วัน แชมเปียนชิพ” องค์กรการต่อสู้ระดับโลก เฉลิมฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ผู้ชมเข้าถึงติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเข้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66