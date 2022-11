“ซุปเปอร์บอน” แท็กทีม “รถถัง” ลุยศึกใหญ่ “ONE Fight Night 6” สนั่นอิมแพ็คอารีนา 14 ม.ค.66

“ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” และ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” สองแชมป์โลก ONE ซูเปอร์สตาร์ชาวไทย เตรียมตบเท้าเข้าร่วมรายการนัดยิ่งใหญ่ ศึก “ONE Fight Night 6” ที่ทาง “วัน แชมเปียนชิพ” องค์กรการต่อสู้ระดับโลก เฉลิมฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ผู้ชมเข้าถึงติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ 3 ปี ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยโผศึก "ONE Fight Night 6” ที่อัดแน่นไปด้วยกองทัพนักสู้ดาวดังสายเลือดไทยเต็มทีม อาทิ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ที่ชกกติกาผสม (MMA & มวยไทย) เป็นคู่หญิงคู่แรกในประวัติศาสตร์กับ “อนิสสา เม็กเซน”, นัดล้างตา “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” กับแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” รวมถึง “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” และ “พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยฯ” ที่ต่างมีคิวขึ้นชกในวันเดียวกันล่าสุดหลังจากที่ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ป่วยกะทันหัน ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันนัดป้องกันตำแหน่ง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) กับผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ “ซิงกิช อัลลาซอฟ” ออกไป จากเดิมที่กำหนดชกกันในศึก ONE Fight Night 5 (3 ธ.ค.65) ก็ได้ปรับให้เป็นคู่เอกของ ONE Fight Night 6 แทน ทำให้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ “ซุปเปอร์บอน” ได้มีโอกาสขึ้นทำศึกบนสังเวียน ONE ในบ้านเกิดต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยไม่จบเพียงเท่านั้น ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่เข้าสมทบทัพความมัน คือ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE ขวัญใจชาวไทย เจ้าของสไตล์การชกแบบฉบับ “ดิ ไอรอนแมน” จะดวลกับ "แดเนียล พูแอร์ตัส" นักสู้ชาวสเปน ที่ถูกประกบคู่กันไว้ก่อนหน้านี้แต่คลาดแล้วกันไป ทั้งคู่จะเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) เพื่อกรุยทางสู่เส้นทางคิกบ็อกซิ่งในอนาคตสำหรับศึก ONE Fight Night 6 จะแข่งขันกันในเช้าวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยรายการนี้จะมีการยิงสัญญาณสดตรงกับช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของอเมริกา แฟนกีฬาที่สนใจ สัมผัสประสบการณ์ติดขอบสังเวียน ชมรายการต่อสู้ระดับโลกที่ยกพลมาจัด ณ เมืองไทย สามารถจองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท ได้ทางลิงก์ bit.ly/OFN6BKK