"รถถัง" หยอกเย้าแรง ให้คะแนนหนีเก่ง "โจเซฟ" เต็มสิบ

นักมวยจอมบู๊ขวัญใจชาวไทย "รถถัง จิตรเมืองนนท์" แม้จะสามารถรั้งเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 4 จากศึก ONE FIGHT NIGHT 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ยังรู้สึกขัดใจเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถปิดเกมผู้ท้าชิง "โจเซฟ ลาซิรี" ได้อย่างที่ตั้งใจ"รถถัง" ได้ฤกษ์กลับมาทำหน้าที่แชมป์โลก ONE หลังจากห่างหายไป 2 ปี โดยมีเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) "โจเซฟ" อาจหาญข้ามรุ่นขึ้นมาชิงเข็มขัดรุ่นใหญ่กว่าโดยเจ้าของฉายา "ดิไอรอนแมน" ก็ยังคงฟอร์มแกร่งเดินสู้บู๊แหลกจนคู่แข่งเสียนับไปสองครั้งซ้อน และเป็นฝ่ายบุกตะลุยต่อเนื่องจน "โจเซฟ" จำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วชิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด ทำให้สายบู๊อย่าง "รถถัง" เกิดอาการหงุดหงิดให้เห็นบ่อยครั้งหลังจบเกม มีผู้สื่อข่าวยิงคำถามให้ "รถถัง" ช่วยให้คะแนนฝีมือการชกมวยไทยของ "โจเซฟ" ในไฟต์ที่ผ่านมา "รถถัง" จึงได้โอกาสตอบแบบแกมหยิกแกมหยอกให้รู้สึกแสบ ๆ คัน ๆ ไปว่า "ผมให้คะแนนเขาเต็มสิบในการวิ่งนะครับ เป็นคู่ต่อสู้ที่วิ่งเร็วที่สุดเลย แต่ฝีมือการชกออกจะติดลบหน่อยนะครับ"ขณะเดียวกัน เจ้าตัวก็ยอมรับว่าโดนอาวุธของคู่ต่อสู้ไปไม่น้อยเช่นกัน แต่ยืนยันว่านั่นเป็นสไตล์การชกประจำตัวที่มักเดินบู๊แหลก ซึ่งจำต้องแลกด้วยการเจ็บตัวก่อนเป็นธรรมดา และเขาก็ประเมินแล้วว่าน้ำหนักอาวุธของ "โจเซฟ" ไม่ได้รุนแรงอะไร จึงเดินใส่เพื่อสร้างความประทับใจให้คนดู"ผมก็โดนเยอะเหมือนกันครับ แต่รู้สึกเฉย ๆ เพราะเรารู้แล้วว่าน้ำหนักหมัดและอาวุธคู่ต่อสู้ไม่ถึงกับหนักมากจนสามารถทำให้เราร่วงได้ ผมรับได้ครับ"ชัยชนะครั้งล่าสุดส่งให้ "รถถัง" นั่งแท่นราชันมวยไทย รุ่นฟลายเวตเป็นสมัยที่ 5 นับตั้งแต่ครองตำแหน่งในปี 2562 โดยถือเป็นหนึ่งในแชมป์โลก ONE ที่ครองบัลลังก์นานที่สุด พร้อมสั่งสมสถิติ 11 ไฟต์ไร้พ่ายในกติกามวยไทยแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ "รถถัง" และโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ ONE ได้ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com