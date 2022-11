"ซุปเปอร์บอน" เฮลั่น บิ๊กบอส "ชาตรี" ยกหูแจังอัพค่าตัว เริ่มไฟต์หน้าทันที

ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ได้เฮลั่นอีกรายหลังได้รับสายตรงจาก "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" บิ๊กบอส ONE ที่ต่อสายมาแจ้งข่าวดีว่าจะอัปเงินค่าตัวให้ทันทีในไฟต์ป้องกันแชมป์ที่กำลังจะถึงนี้หลังจากที่ "ซุปเปอร์บอน" ได้แสดงความยินดีกับเพื่อนรุ่นพี่สุดซี้อย่าง "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ที่เพิ่งนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) คนใหม่ล่าสุด และยังรับโชคสองเด้งจากบอส "ชาตรี" ว่าจะได้รับค่าตัวอย่างต่ำ 4 - 6 ล้านบาทต่อไฟต์ในปีหน้าตอนนี้ถึงคราวตัวเองได้รับข่าวดีตามมาติด ๆ โดยเจ้าตัวก็เก็บอาการดีใจไว้ไม่อยู่ โพสต์ข้อความแสดงว่าปลื้มใจผ่านเฟซบุ๊ก Life of Superbon ว่า"เมื่อวานผมก็ได้รับสายจาก พี่ Chatri Sityodtong และพี่ชาตรีก็พูดกับผมว่า เดี่ยวผมจะขึ้นค่าตัวให้บอนนะ ผมบอกกับ รถถัง น้องโอ๋ ไปแล้วแต่ผมลืมบอกกับบอน เดี่ยวผมจะขึ้นให้บอนไฟท์นี้เลยแล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานส่งสัญญาใหม่ไปให้วันสองวันนี้ ผมนี้ได้ยินถึงกับอึ้งกับค่าตัวที่พี่ชาตรีมอบให้ ดีใจแบบบอกไม่ถูก พูดคำขอบคุณกับพี่ชาตรีไปเป็นสิบ ๆ ครั้ง พี่ชาตรี ตอบผมกลับมาว่า ผมรักนักกีฬาของผม และผมอยากเห็นพวกคุณประสบความสำเร็จพี่ชาตรีทิ้งท้ายไว้อีกว่าplease make Thailand proudผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและทำให้คนไทยภูมิใจคับWe are ONE"โดย "ซุปเปอร์บอน" กำลังเตรียมตัวลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 กับ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งเดิมทีมีคิวขึ้นสังเวียนในศึก ONE Fight Night 5 (3 ธ.ค.65) แต่ได้ปรับให้เป็นคู่เอกของศึก ONE Fight Night 6 ที่ทาง “วัน แชมเปียนชิพ” องค์กรการต่อสู้ระดับโลก เฉลิมฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ผู้ชมเข้าถึงติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ 3 ปีสำหรับศึก ONE Fight Night 6 จะแข่งขันกันในเช้าวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยรายการนี้จะมีการยิงสัญญาณสดตรงกับช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของอเมริกา แฟนกีฬาที่สนใจ สัมผัสประสบการณ์ติดขอบสังเวียน ชมรายการต่อสู้ระดับโลกที่ยกพลมาจัด ณ เมืองไทย สามารถจองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท ได้ทางลิงค์ bit.ly/OFN6BKK