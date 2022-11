"ซุปเปอร์บอน" เก็งผลสองเพื่อนซี้ "รถถัง-เพชรทนง" ลงศึก ONE 19 พ.ย.นี้

ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ออกมาแจงอันตรายของสองเพื่อนซี้ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และ "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ที่จะลงศึกชิงแชมป์โลกพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับ "รถถัง" มีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ครั้งที่ 4 กับ “โจเซฟ ลาซิรี" เจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ในศึก ONE Fight Night 4 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ตามเวลาประเทศไทย โดย "ซุปเปอร์บอน" มองคู่นี้ว่า"สำหรับ โจเซฟ ผมคิดว่าเขาก็เก่งครับ ฟอร์มดีเลยทีเดียว เพราะเขาก็เป็นแชมป์ในรุ่นเล็ก แต่ถ้าลองมาดูฟอร์มของ รถถัง ที่ชกในรุ่นใหญ่กว่า คู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าที่ รถถัง เคยเจอมายังเอาเขาไม่ลงเลย"แล้วสำหรับ โจเซฟ ที่เพิ่งขยับรุ่นขึ้นมา ผมมองว่ายังไงก็สู้ รถถัง ยากครับ ถ้าดูแรงปะทะทีต่อที ยังไง รถถัง ก็หนักกว่า และถ้าให้ผมทายผลคู่นี้ ผมคิดว่ายังไง รถถัง ก็น่าจะชนะน็อกไปได้ครับ"ส่วน “เพชรทนง” เทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทย มีคิวชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) จากราชันคิกบ็อกซิ่งแดนซามูไร “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ในศึก ONE 163 ที่จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. โดย "ซุปเปอร์บอน" ฟันธงคู่นี้ว่า"คู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากครับ ฮิโรกิ เขาก็เป็นแชมป์ซึ่งเอาชนะ กัปปิตัน มาได้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ แต่ถ้ามองกันตามตรงในเรื่องศักยภาพ ฝีมือ ประสบการณ์ ผมว่าพอ ๆ กันครับ"สำหรับผม เพชรทนง มีประสบการณ์เหนือกว่า แต่อาจจะเป็นรองในเรื่องความสด แต่จากที่ซ้อมด้วยกันมาตลอด ผมมั่นใจว่า เพชรทนง จะชนะและเป็นแชมป์ได้แน่นอนในไฟต์นี้ เผลอ ๆ อาจจะชนะน็อกด้วย ไม่แน่อาจจะมีเตะก้านคอให้เห็นกันด้วยนะครับ รอดูกันได้เลยครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสองศึกใหญ่ตั้งแต่เช้ายันค่ำได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) ตามเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น และสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX