"เพชรทนง" หนีกรุงซุ่มฟิตที่กระบี่ ล้วงวิชาดีจาก "เทรนเนอร์เก"

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (185 ป.) หนีเมืองกรุงมาซุ่มฟิตร่างกายถึงจังหวัดกระบี่ ติวเข้มกับ “เทรนเนอร์เก” ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของเพื่อนซี้อย่าง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” เตรียมทีเด็ดจัดการ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตคนปัจจุบันจากแดนอาทิตย์อุทัย ในศึก ONE 16​3 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้ เวลา 17.00 น.“เพชรทนง” เตรียมพร้อมร่างกายสำหรับศึกครั้งนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรูปร่าง ควมคุมน้ำหนักด้วยหลักโภชนาการ และนอกจากจะซ้อมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้ว ยังบินมาซุ่มซ้อมกับ “เทรนเนอร์เก” ที่กระบี่เพื่อต้องการที่จะข้ามขีดจำกัดของตัวเอง“จริง ๆ ผมก็มีซ้อมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่แล้ว แต่ไฟต์นี้ผมต้องเจอกับ ฮิโรกิ ผมรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิม เลยต้องหาเทรนเนอร์ที่มีแรงปะทะดี ๆ เลยต้องเป็น เทรนเนอร์เก ครับ”การที่ได้ “เทรนเนอร์เก” เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทำให้ “เพชรทนง” มั่นใจว่าร่างกายฟิตกว่าเด็กหนุ่มอายุ 20 ปีเสียอีก โดยเจ้าตัวพร้อมไล่บี้ "ฮิโรกิ" แบบไม่มีหมดเพื่อกระชากเข็มขัด ONE กลับไทยให้ได้“เทรนเนอร์เก เป็นคนตัวใหญ่และรับแรงปะทะได้เยอะ ช่วยทำให้ผมเพิ่มแรงปะทะได้ดี และเทรนเนอร์เก จะมีวิธีทางจิตวิทยาที่ทำให้ผมก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ผมพอใจ ทำให้ตอนนี้ผมฟิตเกินร้อย เดินห้ายกไม่มีหมดแน่นอนครับ และผมก็จะคว้าแชมป์มาให้ได้ครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 163 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 เวลา 21.30 น. โดยสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX