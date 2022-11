อย่าลืมสัญญา “รถถัง” ประกาศเรียกหาท้าชน “ทาเครุ เซกาวา” ใน ONE

"รถถัง จิตรเมืองนนท์" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ส่งสารท้ารบ "ทาเครุ เซกาว่า" แชมป์ K-1 ชื่อดังจากแดนซามูไร หลังรู้ข่าวว่าฝ่ายหลังเพิ่งประกาศตัวเป็นอิสระจากต้นสังกัดเดิม โดย "รถถัง" เชื้อเชิญให้ "ทาเครุ" มาเจอกันใน ONE ตามคำสัญญา“ทาเครุ” นักชกสัญชาติญี่ปุ่นรายนี้เคยแพ้ให้กับนักชกซูเปอร์สตาร์เพื่อนร่วมชาติ "เทนชิน นาสึกาวา” คู่แค้นเก่าของ "รถถัง" โดยหลังจากนั้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดไว้ว่า อยากลองปะทะฝีมือกับแชมป์โลกชาวไทยดูสักตั้งทางด้านซุปตาร์ชาวไทยเคยออกมารับปากว่าอยากเจอเช่นกัน โดยล่าสุดหลังจากรู้ว่า "ทาเครุ" เป็นนักกีฬาอิสระแล้ว "รถถัง" ก็ไม่รอช้าออกมาทวงสัญญาเรียกเจอกันในศึก ONE ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว rodtang_jitmungnon ซึ่ง "ทาเครุ" ก็ได้คอมเมนต์ตอบรับคำท้าแบบทันควันอย่างไรก็ตาม ศึกระหว่างทั้งคู่ยังเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งต้องผ่านการปรึกษาหารือกันระหว่าง ONE และผู้ดูแลฝั่ง "ทาเครุ" เพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกันอีกหลายขั้นตอนยิ่งไปกว่านั้น ในตอนนี้ รถถัง กำลังติดภารกิจป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ครั้งที่ 4 พบกับผู้ท้าชิง “โจเซฟ ลาซิรี” ราชันมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ที่ขอข้ามรุ่นขึ้นมาชิงเข็มขัด โดยจะเจอกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 4 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ตามเวลาประเทศไทยหาก "รถถัง" ป้องกันตำแหน่งสำเร็จ เราอาจจะได้เห็นแชมป์โลกชาวพัทลุง เปิดศึกกับนักสู้ชาวญี่ปุ่นรายนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้ แต่แฟนกีฬาชาวไทยคงต้องอดใจรอกันสักหน่อยทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 4 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. โดยสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX