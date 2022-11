ยกนิ้วให้ เจ้าตำนาน MMA "ดีเจ" ชม "รถถัง" เจ๋งสุดในมวยไทย รุ่นฟลายเวต

“ดีเจ” ดิมิเทรียส จอห์นสัน แชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (MMA) ออกปากชม "รถถัง จิตรเมืองนนท์" เจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในสายมวยไทยรุ่นนี้ ชนิดหาใครเทียบชั้นได้ยากในปัจจุบันแม้ "ดีเจ" จะเป็นฝ่ายแจกซับมิชชัน "รถถัง" จนหลับคาเวทีเมื่อครั้งได้เผชิญหน้ากันในซูเปอร์ไฟต์ลูกผสมมวยไทย- MMA ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวก็ได้รู้ซึ้งถึงพิษสงอันร้ายกาจของแม่ไม้มวยไทยจาก "รถถัง" ไปไม่น้อยและเมื่อเร็ว ๆ นี้ "ดีเจ" ได้รับเชิญไปออกรายการพอดแคสต์ชื่อดังของอเมริกาที่มีผู้ติดตามหลายสิบล้านคน ตอนหนึ่ง "ดีเจ" ก็เอ่ยปากยกย่องแชมป์โลกจอมบู๊อย่าง "รถถัง" ให้เป็นที่หนึ่งในนักมวยที่เก่งกาจที่สุดในรุ่นฟลายเวตเลยทีเดียว"ผมกล้าพูดเลย ไม่มีใครเจ๋งเท่า รถถัง แล้ว ในรุ่นฟลายเวต ตอนที่เขาชกกับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ทั้งคู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ พอเขาบุกเข้าประชิดตัวคู่แข่งได้ เขาก็ทะลวงหมัดเข้าโจมตีที่ลำตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาเป็นสุดยอดในสายมวยไทย ไม่ใช่แค่เดินบุกเหมือนหุ่นยนต์นะครับ"ทั้งนี้ "รถถัง" กำลังจะมาประกาศศักดาเบอร์หนึ่งของ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตอีกครั้ง โดยได้คิวป้องแชมป์เป็นครั้งที่ 4 กับผู้ท้าชิง "โจเซฟ ลาซิรี" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ที่อาจหาญข้ามรุ่นมาชิงเข็มขัดเส้นที่สองในถิ่นของ "รถถัง"โดยทั้งคู่จะสู้กันในฐานะคู่รองของศึก ในฐานะคู่รองของศึก ONE Fight Night 4 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ตามเวลาประเทศไทยแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX