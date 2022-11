ฟิตไม่แผ่ว "ซุปเปอร์บอน" ควง "เทรนเนอร์เก" ติวเข้มพร้อมฉะ "ชิงกิซ"

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) กลับเข้าค่ายฟิตซ้อมแล้ว โดยควงแขน "เทรนเนอร์เก" โค้ชและเทรนเนอร์คู่ใจเก็บตัวซ้อมไกลถึง จ.กระบี่ เตรียมพร้อมจัดหนักผู้ท้าชิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวตโดยทั้งคู่ได้คิวฉะเดือดกันในศึก ONE Fight Night 5 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65 โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากก่อนหน้านี้ศึกชิงแชมป์โลกระหว่าง "ซุปเปอร์บอน" และ "ชิงกิซ" ต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะต่างฝ่ายต่างเกิดเหตุสุดวิสัยต้องถอนตัวจากการแข่งขัน มาถึงตอนนี้ฤกษ์งามยามดี ทั้งคู่ต่างสลัดอาการเจ็บป่วย พร้อมที่จะฉะกันอีกครั้ง โดยสามารถจัดคิวกันลงตัวที่จะมาเจอกันในศึกส่งท้ายปี 2565โดยขณะนี้ "ซุปเปอร์บอน" ก็ได้เริ่มกลับมาฟิตร่างกายเพื่อศึกนี้แล้ว โดยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายขุนศึกมวยไทย จ.กระบี่ ซึ่งเป็นค่ายมวยที่เจ้าตัวโปรดปรานในเรื่องของบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการฝึกซ้อมในเมืองกรุงและแน่นอนว่าเขามี "เทรนเนอร์เก" คอยตามติดเป็นโค้ชและคู่ซ้อมประจำตัวเช่นเคย ซึ่งครั้งนี้ แว่ว ๆ มาว่า "ซุปเปอร์บอน" และเทรนเนอร์เก ได้เตรียมอาวุธเด็ดเคล็ดลับไว้รอรับผู้ท้าชิงจมแกร่งอย่าง "ชิงกิซ" ไว้เรียบร้อยแล้ว และมั่นใจว่าจะรั้งเข็มขัดสำเร็จเป็นครั้งที่สองแน่นอนแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE Fight Night 5 ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com