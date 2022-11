คลอดโปรแกรมเต็ม ONE 163 "เพชรทนง" พร้อมกระชากแชมป์ "ฮิโรกิ" 19 พ.ย.นี้

"เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" เทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทย พร้อมตะลุยศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กับ "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" แชมป์โลกคนปัจจุบันจากแดนซามูไร เพื่อพาเข็มขัดกลับไทยอีกครั้ง โดยทั้งคู่จะสู้กันในฐานะคู่เอกของรายการ ONE 163 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65"เพชรทนง" นักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าไทย หลังคืนฟอร์มเก่งเอาชนะ "จาง เฉิงหลง" ในไฟต์ล่าสุดมาเมื่อเดือน ก.ย.64 ก็ได้เลื่อนขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE รุ่นแบนตัมเวต อย่างเป็นทางการโดย "เพชรทนง" กลายเป็นความหวังใหม่ของตัวแทนนักกีฬาไทยของรุ่นนี้ที่มีสิทธิ์ท้าชิงเข็มขัด หลังจากที่ "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" เสียแชมป์ให้กับ "ฮิโรกิ" เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาครั้งนี้ "เพชรทนง" ตั้งใจนำประสบการณ์การผ่านสังเวียนคิกบ็อกซิ่งระดับโลกมาอย่างข้นคลั่กเล่นงานคู่ต่อสู้เพื่อครองแชมป์โลก ONE ให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ขณะที่ "ฮิโรกิ" ก็มีดีกรีแชมป์คาราเต้ติดตัวมาและตั้งใจที่จะป้องกันตำแหน่งครั้งแรกให้ได้เช่นกันอีกหนึ่งไฮไลต์ของศึกนี้ที่ห้ามพลาด ได้แก่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต (265 ป.) ระหว่าง "โรมัน เคร็กเคลีย" นักชกรุ่นยักษ์ชาวยูเครน ที่จะเปิดศึกกับ "อิราจ อาซิซพอร์" คู่ชกชาวอิหร่าน ในฐานะคู่รองของรายการแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE 163 ได้ในเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32คู่เอก ฮิโรกิ อากิโมโตะ vs เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส (ชิงแชมป์โลก คิกบอกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)โรมัน เคร็กเคลีย vs อิราจ อาซิซพอร์ (คิกบอกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต รอบชิงชนะเลิศ)ชินยะ อาโอกิ vs เซยิด อิซากามาเอฟ (MMA รุ่นไลต์เวต)ยูชิน โอกามิ vs ออง ลา เอ็น ซาน (MMA รุ่นมิดเดิลเวต)อิตซูกิ ฮิราตะ vs ซอ ฮี ฮาม (MMA รุ่นอะตอมเวต)ควอน วอน อิล vs มาร์ค อาเบลาร์โด (MMA น รุ่นแบนตัมเวต)ยูยะ วากามัตสึ vs วู ซอง ฮุน (MMA รุ่นฟลายเวต)อาห์เหม็ด มูจตาบา vs อับราโอ อะโมริม (MMA รุ่นไลต์เวต)อาซาฮี ชินากาวา vs รุย โบเทลโฮ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)บรูโน ซาเวส vs อาห์เหม็ด เคิร์นอิช (คิกบอกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)มิเลนา คาโอริ vs บิอังกา บาซิลีโอ (ปล้ำจับล็อก รุ่นสตอรว์เวต)คิริลล์ โกโรเบตส์ vs บรูโน ปุชชี (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)