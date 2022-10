เจอกันแน่! “ซุปเปอร์บอน” รีเทิร์นป้องเข็มขัด “ชิงกิซ” ศึก ONE 3 ธ.ค.นี้

“ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” แชมป์โลก ONE คิกบอกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ได้คิวใหม่เพื่อลงป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 กับ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของเข็มขัด ONE คิกบอกซิ่ง เวิลด์กรังด์ปรีซ์ ในศึก ONE Fight Night 5 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65 โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เดิมทีคู่นี้เคยถูกวางตัวให้ต้องพบกันเพื่อชิงบัลลังก์ในศึก ONE Fight Night 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ทว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนชกจริง "ชิงกิซ" ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง ได้รับบาดเจ็บในระหว่างฝึกซ้อม จึงต้องถอนตัวกะทันหัน โดย ONE ได้นำ "ไทฟุน ออสแคน" ผู้ท้าชิงอันดับ 5 ที่จะชกในรายการเดียวกันมาเสียบแทนกระทั่งไม่กี่วันก่อนแข่ง "ซุปเปอร์บอน" ก็มีเหตุต้องถอนชกไปอีกราย เนื่องจากอาการป่วยกะทันหัน แพทย์ไม่อนุญาตให้แข่งขัน "ไทฟุน" จึงได้กลับไปเจอกับ "มารัต กริกอเรียน" คู่ชกเดิม และศึกชิงแชมป์โลกครั้งนั้นจึงถูกยกเลิกไปมาถึงตอนนี้ฤกษ์งามยามดี ทั้ง "ซุปเปอร์บอน" และ "ชิงกิซ" ต่างสลัดอาการเจ็บป่วย พร้อมที่จะฉะกันอีกครั้ง โดยสามารถจัดคิวกันลงตัวที่จะมาเจอกันในศึกส่งท้ายปี 2565 โดยจะได้รู้กันว่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบอกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จะเปลี่ยนมือหรือไม่แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE Fight Night 5 ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com