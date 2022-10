"กำปั้นหินผา" เข็มขัดหลุดก่อนแข่ง "ฟาบริซิโอ" จ้องเขมือบตาเป็นมัน

ความเคลื่อนไหวศึก ONE Fight Night 3 ที่จะจัดขึ้นเจ็ดโมงเช้า เสาร์ที่ 22 ต.ค.นี้ มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อ "กำปั้นหินผา" จอห์น ลินีเคอร์ ที่กำลังจะลงศึกป้องกันแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ทำน้ำหนักไม่ผ่าน ซึ่งหมายความว่าเขาหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์โลกไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในนัดนี้ตามกฏระเบียบของ ONE ผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลกที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านในนัดป้องกันตำแหน่ง เท่ากับหมดสิทธิ์ลุ้นเข็มขัดที่เคยเป็นของตัวเอง หากแชมป์เป็นผู้ชนะการแข่งขัน จะไม่ได้ครองตำแหน่ง และถือว่าเป็น "แชมป์ว่าง" หากผู้ท้าชิงที่ทำน้ำหนักผ่านเป็นฝ่ายชนะ ก็จะกลายเป็นราชันคนใหม่ทันทีดังนั้น ตอนนี้จึงมีเพียงผู้ท้าชิง "วันเดอร์บอย" ฟาบริซิโอ อานดราด เท่านั้นที่มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ผ่านเกณฑ์ค่าน้ำในร่างกายและชั่งน้ำหนักตัวแม้จะเข็มขัดหลุดไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่ง แต่ด้วยศักดิ์ศรีของอดีตแชมป์โลก "จอห์น" คงต้องโชว์ฟอร์มให้เต็มที่และไม่ปล่อยให้เด็กซ่าร่วมชาติบราซิลมารวบเข็มขัดเส้นนี้ไปได้ เพราะอย่างไรเสียตำแหน่ง "แชมป์ว่าง" ยังดีกว่าเสียเข็มขัดให้คนอื่นแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 3 ได้ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.30 น.