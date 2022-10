"ตะวันฉาย" ลาบวชหลังทำฝันเป็นแชมป์โลก ONE สำเร็จ

"ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) คนล่าสุด ประกาศขอพักสังเวียนชั่วคราวเพื่อลาบวชแทนคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ หลังทำความฝันในการครองแชมป์โลก ONE สำเร็จหลังจากโค่นแชมป์เก่าอย่าง "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" ในศึก ONE 161 เมื่อวันที่ 29 กันยายน และขึ้นแท่นเป็นราชันรุ่นเฟเธอร์เวตคนใหม่ ตะวันฉาย ก็ออกมาแจ้งฤกษ์บวชสู่เพศบรรพชิตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา โดยจะมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่วัดสามัคคีประชาราม (บ้านทุ่งกรม - ตาลหมัน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโดย ตะวันฉาย เปิดใจถึงการตัดสินใจบวชครั้งนี้ว่า "ผมคิดไว้นานแล้วครับ ว่าจะบวชฤกษ์ไหนดี ผมก็เลยบอกกับตัวเองไว้ ถ้าทำความฝันที่จะเป็นแชมป์โลก ONE สำเร็จ ก็จะบวช เพราะจะได้ไม่มีอะไรติดคาใจ พอชนะได้แชมป์ ก็ได้ฤกษ์บวชเลยครับ ผมตั้งใจว่าจะบวชประมาณ 15 - 20 วัน ครับ"สำหรับ "ตะวันฉาย" การได้แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เป็นเพิ่งจุดเริ่มต้นเท่านั้น โดยระหว่างนี้ขอไปทำหน้าที่ลูกผู้ชายก่อน และหลังจากนั้นก็พร้อมเดินหน้าตั้งเป้าหมายใหม่ต่อไปคือการป้องกันแชมป์โลก ONE นี้ไว้ให้นานที่สุด"เป้าหมายต่อไปหลังจากบวช ผมจะกลับมาทำสิ่งที่ผมรักและความฝันของผมต่อในการรักษาแชมป์โลก ONE นี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ "ตะวันฉาย" ได้ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com