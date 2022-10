เอาแล้ว!!! "เสี่ยโบ๊ท" นำ 6 นักชกดังถอนศึกมวย ONE

ภายหลังจาก “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เอาชนะ เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี พร้อมกับคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต มวยวัน แชมเปี้ยนชิพ มาครองได้สำเร็จ ในการชกเป็นคู่เอกศึก ONE 161 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมาขณะที่ "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์คนดังแห่งค่ายเพชรยินดี ออกมากล่าวถึงเบื้องหลังสิ่งที่ต้องเจอระหว่างการแข่งขันรายการนี้ และเตรียมแจ้งข่าวว่าจะส่งนักมวยในค่ายแข่งขันรายการนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามาล่าสุด เพจPetchyindee MuayThai มีการโพสต์ข้อความว่า "เสี่ยโบ๊ท และ ทีมงานเพชรยินดี ยื่นหนังสือ ถึงทีมงาน ONE Championship ขอยกเลิกสัญญาในการส่งมวยไปชกในรายการนี้ เนื่องจากไม่มีความสุขที่จะส่งนักมวยออกไปชกที่รายการนี้อีกแล้ว"สำหรับนักมวยของเพชรยินดีทั้ง 6 คนที่ถอนตัวจากการแข่งขัน ONE Championship ประกอบด้วย- ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี- กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี- ซาวาส ไมเคิล- เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี- มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี- เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี"และอยากให้จบสัญญากันด้วยดี โดยนักมวยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่ทางเสี่ยโบ๊ทตัดสินใจในครั้งนี้"