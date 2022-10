ขยับขึ้นรุ่นใหญ่ "แฮ็กเกอร์ตี" ประเดิมพิกัดใหม่รุ่นแบนตัมเวตศึก ONE 19 พ.ย.65

"โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" มวยยอดฝีมือจากแดนผู้ดี ประกาศข้ามชั้นจาก มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ไปลุยในรุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) เตรียมลงศึกประเดิมพิกัดใหม่กับ "วลาดิเมียร์ คุซมิน" ดาวรุ่งตัวอันตรายจากรัสเซียในศึก ONE Fight Night 4 ที่สิงคโปร์ โดยจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้"แฮ็กเกอร์ตี" คู่ปรับตลอดกาลของราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ปัจจุบันรั้งอันดับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ประกาศขยับน้ำหนักขึ้นไปสู้ในรุ่นแบนตัมเวตที่ใหญ่กว่าเดิมนับตั้งแต่เปิดตัวใน ONE เมื่อสามปีก่อน "แฮ็กเกอร์ตี" นักมวยหนุ่มจากแดนผู้ดีได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มีทักษะและแม่ไม้มวยไทยครบเครื่อง ชกได้เนียนตาเป็นธรรมชาติไม่แพ้นักมวยชาวไทยต้นตำรับโดย "แฮ็กเกอร์ตี" เคยขึ้นสู่จุดสูงสุดของเส้นอาชีพในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มาแล้วก่อนที่จะถูก "รถถัง" แย่งเข็มขัดไป และแม้เขาจะยังไม่สามารถกลับมาทวงบัลลังก์ได้จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังโชว์ฟอร์มคงเส้นคงวา ครองตำแหน่งจ่าฝูงของรุ่นนี้มาตลอดอย่างไรก็ตาม "แฮ็กเกอร์ตี" ในวัย 25 ปี เนื้อตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตามโครงสร้างร่างกายของนักกีฬาฝั่งยุโรป ทำให้เขาตัดสินใจขยับรุ่นขึ้นไปชกรุ่นแบนตัมเวต ซึ่งเป็นพิกัดน้ำหนักที่เขารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่ารุ่นฟลายเวตโดยคู่ชกรายแรกที่จะมารับน้อง "แฮ็กเกอร์ตี" ในพิกัดใหม่ก็คือ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” นักมวยไทยตัวเก่งจากรัสเซีย ที่เพิ่งประมือกับ “ขุนศอกผีดิบ” เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม โดยโชว์ฟอร์มสดต้านจอมบู๊ชาวไทยได้อย่างสูสีและแพ้คะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาไฟต์นี้ ต้องรอดูว่า "แฮ็กเกอร์ตี" จะกลับมาโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแค่ไหนในพิกัดใหม่ หลังจากที่โชคไม่ดีต้องถอนชกเนื่องจากป่วยกะทันหันจนพลาดโอกาสลงแข่งขันในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ก่อนหน้านี้แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ได้แล้วตอนนี้ที่ Ticketmaster.sg