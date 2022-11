“เพชรทนง” เผยเคล็ดลับฟิตหุ่นพร้อมขึ้นชิงเข็มขัด ONE 19 พ.ย.นี้

การทำน้ำหนักให้ได้ตามเกณฑ์นั้นถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักกีฬาการต่อสู้ และบ่อยครั้งต้องแลกด้วยการอดมื้อกินมื้อซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดแสนทรมานของนักชกส่วนใหญ่แต่สำหรับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” นักชกคิกบ็อกซิ่งแนวหน้าของเมืองไทย เรื่องนี้ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเขา เพราะในฐานะเทรนเนอร์อิสระนอกสังเวียน เขามักนำความรู้ด้านโภชนาการมาปรับใช้ในการทำน้ำหนักและพัฒนาร่างกายก่อนการแข่งขันในทุกไฟต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักกีฬาระดับโลกอย่าง ONE ที่ไม่ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการทำน้ำหนักตามเกณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องมีการวัดค่าระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬาควบคู่กันเพื่อป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บจากของนักกีฬาระหว่างแข่งขันอันเนื่องมาจากระดับน้ำในร่างกายไม่ได้มาตรฐาน"เพชรทนง" จึงต้องใส่ใจกับการควบคุมดูแลน้ำหนักตัวเป็นพิเศษ โดยเขาออกมาเผยเคล็ดลับดี ๆ ในการทำน้ำหนักให้ถึงเกณฑ์แบบไม่ต้องทรมาน และไม่เสี่ยงต่อการตกตาชั่งและการวัดค่าระดับน้ำในร่างกายตามกฏเกณฑ์ของ ONE อีกด้วย“โดยส่วนตัว ผมมองว่าปัจจัยสำคัญในการทำน้ำหนักคือเรื่องความมีวินัยในการเลือกรับประทานอาหาร กะ ชั่ง วัด ตวง ให้เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการและให้สอดคล้องกับน้ำหนักที่เราต้องการจะลด แต่ยังต้องมีพลังงานไว้ใช้ในการฝึกซ้อมด้วยครับ""อาหารที่รับประทานควรจะต้องประกอบไปด้วย คาร์บ โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ และยังต้องอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ น้ำหนักถึงจะลดลง หมายความว่าช่วงที่ร่างกายขาดพลังงาน เราควรเติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการและมีประโยชน์""นักมวยส่วนใหญ่จะใช้วิธีอดข้าว อดน้ำก่อนชั่งน้ำหนัก ซึ่งถ้าตรวจเรื่องค่าน้ำแบบ ONE คงผ่านยากครับ เพราะเวลาวิ่งเพื่อลดน้ำหนัก ร่างกายก็ขับน้ำออก แต่พอไม่เติมกลับเข้าไปเลยมีปัญหาเรื่องการวัดค่าน้ำในร่างกายครับ ส่วนตัวผมจะใช้วิธีลดไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย ไม่ได้ใช้การตัดน้ำ เลยไม่ได้มีผลอะไรต่อการวัดค่าระดับน้ำของ ONE ครับ"ตอนนี้ "เพชรทนง" ก็กำลังอยู่ในระหว่างการทำร่างกายให้พร้อมเพื่อลงศึกแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กับเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” จากแดนซามูไร ในฐานะคู่เอกของศึก ONE 163 ที่จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้โดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกสบาย ๆ กับการลดน้ำหนักเพื่อให้ได้ตามพิกัดที่กำหนดเนื่องจากมีการวางแผนการรับประทานและการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบนั่นเองแฟน ๆ วัน แชมเปียนชิพ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 163 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และสามารถซื้อตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้นี้ bit.ly/ONENOVTIX