เตรียมตัวให้ดี "รถถัง" ฝากถึง "โจเซฟ ลาซิรี" งานนี้มีน็อก

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ลั่นดังจะรักษาเข็มขัดของรักของหวงเท่าชีวิต ขอจัดน็อกพิชิตผู้ท้าชิง “โจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) งานนี้ไม่มียืดเยื้อ โดยทั้งคู่มีนัดฉะเดือดในศึก ONE Fight Night 4 ที่ถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 65 ตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่ห่างหายจากการป้องบัลลังก์ไปนานกว่า 2 ปี จอมบู๊ชวัญใจชาวไทย “ดิไอรอนแมน” กลับมาป้องแชมป์ เป็นครั้งที่ 4 โดยเจอกับความท้าทายครั้งสำคัญเมื่อต้องเผชิญหน้าแชมป์โลกรุ่นเล็กชาวอิตาลีผู้ดับแสง “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” อดีตราชันมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาแชมป์โลก ONE จากพัทลุง มองว่าครั้งนี้ถือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี โดยเจ้าตัวมุ่งมั่นสานต่อสถิติไร้พ่ายในกติกามวยไทยไว้ให้ได้อีกครั้ง หลังจากที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาตลอด 10 ไฟต์แม้ "รถถัง" ยอมรับว่า “โจเซฟ” เป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทไม่ได้ เนื่องจากเป็นนักมวยที่เด่นเรื่องความว่องไว ทั้งยังมีโอกาสประมือกับนักมวยชาวไทยชั้นแนวหน้ามาหลายคน จนกระทั่งสามารถพัฒนาฝีมือมาไกลมากในปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้น “รถถัง” ในฐานะที่มีตำแหน่งแชมป์โลกค้ำคอ ก็ขอโชว์พลังตามแบบฉบับ "ดิไอรอนแมน" เพื่อรักษาเข็มขัด ONE ที่เขาครอบครองมาตลอด 3 ปี ไว้ให้ได้ โดยประกาศลั่นว่างานนี้เอาถึงขั้นน็อก“โจเซฟ เก่งและแข็งแกร่งจริง และยังมีความว่องไวและช่วงชกที่ได้เปรียบกว่า แต่ผมมองว่า เขาเก่งในรุ่นเล็กแหละครับ ถ้าขึ้นมาเจอรุ่นใหญ่อย่างผม และเกิดต้องแลกกันแบบทีต่อที ผมว่าเขามีสิทธิ์เสร็จผม เพราะว่าอาวุธผมรุนแรงและหนักกว่า และเขายังเสียเปรียบเรื่องแรงปะทะที่ต้องขยับน้ำหนักขึ้นมาด้วย ถ้าแลกกัน ผมว่าผมสามารถเอาเขาลงได้ครับ แน่นอนว่า ถ้าผมมีโอกาสปิดเกมได้ ผมก็จะจัดการเลย ซึ่งผมมองไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงยกสามครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 4 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. โดยสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX