สงครามระอุก่อนชก "โจเซฟ" ประกาศลั่น "รถถัง" ไม่ออกจากมุมหลังยกสาม

"รถถัง จิตรเมืองนนท์" เจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ได้โอกาสประจันหน้ากันแล้วตัวเป็น ๆ กับ "โจเซฟ ลาซิรี" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ที่มีนัดฟาดปากกันในศึก ONE Fight Night 4: ที่สิงคโปร์ โดยจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ONE ได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของศึก ONE Fight Night 4 ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องยูทูบ ONE Championship เพื่อให้นักกีฬาที่ลงแข่งขันในศึกนี้ได้พบปะสื่อมวลชนและแฟนกีฬาก่อนวันแข่งขันจริงลิงก์แถลงข่าวศึก ONE Fight Night 4 อย่างเป็นทางการฝ่าย "รถถัง" และ "ลาซิรี" ในฐานะคู่รองของรายการก็มีโอกาสได้นั่งเผชิญหน้ากัน พร้อมทั้งมีการส่งข้อความตัดไม้ข่มนามกันเบา ๆ โดยเมื่อผู้สื่อข่าวยิงคำถามถึงความมั่นใจของ "โจเซฟ" เมื่อถูก "รถถัง" ประเมินว่าเขาตัวเล็กเกินกว่าจะต้านความแข็งแกร่งของ "ดิไอรอนแมน" ได้ แต่ "โจเซฟ" ก็ให้คำตอบแบบชัดเจนว่า"ก่อนชกหนึ่งวัน ผมจะเคาะประตูห้อง รถถัง ผมจะพูดกับเขาว่า หลังยก 3 นั่งต่อได้เลย ไม่ต้องออกจากมุม นั่งตรงนั้นแหละที่เก้าอี้ของคุณ!"ส่วน "รถถัง" นั้นก็เคยออกมาสัมภาษณ์ก่อนนี้ว่า เขาพร้อมสู้กับ "โจเซฟ" ทุกวิถีทางและขอยอมตายเพื่อรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้ให้ได้เช่นกัน คงต้องรอลุ้นกันว่าบทสรุปของศึกแชมป์รุ่นเล็กท้าชนแชมป์รุ่นใหญ่ครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 4 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. โดยสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX