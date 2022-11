ครั้งแรกในชีวิต! "รถถัง" ชิมลางเล่นหนัง “ปฏิบัติการกู้หวย” ดูได้แล้วที่ Netflix

“ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) โดดจากสังเวียนมวยไทยมาชิมลางรับจ๊อบสายงานบันเทิง โดยได้รับเชิญเป็นนักแสดงพิเศษในภาพยนตร์เรื่อง “ปฏิบัติการกู้หวย” ที่พร้อมลงฉายในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ใน Netflix วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ปฏิบัติการกู้หวย (The Lost Lotteries) เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ ที่เล่าถึงภารกิจโคตรปั่นของเหล่าคนกระจอกทั้งห้า ที่หาญกล้าวางแผนชิงลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 กลับคืนจากแก๊งมาเฟียตัวเอ้ ความฮาวายป่วงจึงเกิดขึ้นพร้อมกระสุนและระเบิดที่ปลิวว่อน! นำทีมโดยนักแสดงดาวรุ่งอย่าง “สกาย” วงศ์รวี นทีธร ที่มารับบทเป็น เต ชายหนุ่มผู้วางแผนจะกู้ลอตเตอรี่คืน และ “มินนี่” ภัณฑิรา พิพิธยากร ในบท บีท สาวห้าวที่ยึดมั่นในความยุติธรรม ร่วมด้วยเหล่านักแสดงสายฮาระดับท็อปของวงการ ไม่ว่าจะเป็น “แพท” ณปภา ตันตระกูล ที่มารับบท โซ่ พริตตี้สาวมากความสามารถ, สมจิตร จงจอหอ รับบทเป็น คุ้ง เซลล์แมนที่อยากรวยทางลัด และ “แจ๊ส” ผดุง ทรงแสง ในบท เหวิ่น นักแสดงตัวประกอบที่ฝันอยากโด่งดัง และ “ปาน” ธนพร แวกประยูร ที่มารับบทเป็น ต้อย แม่ของเต เจ้าของแผงขายลอตเตอรี่ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดความวายป่วงทั้งปวงในเรื่องนี้ผลงานนี้ถือเป็นการตัดสินใจโดดลงมาเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตของ “รถถัง” ซึ่งได้ร่วมแสดงในบทบาทของนักมวยไทย ประกบคู่กับนักมวยฮีโรเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ "สมจิตร จงหอจอ" โดยเจ้าตัวรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้รับโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนอกจากจะมีผลงานด้านวงการบันเทิงมาให้แฟน ๆ หมัดมวยได้ชมแล้ว "ดิไอรอนแมน" ยังไม่ลืมหน้าที่หลักในฐานะเจ้าบัลลังก์มวยไทย โดยกำลังจะลงศึกป้องกันตำแหน่งกับ "โจเซฟ ลาซิรี" แชมป์ ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) คนล่าสุด ที่ขึ้นมาท้าชิงรุ่นใหญ่กว่า หวังครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE สองเส้นโดย "รถถัง" และ "โจเซฟ" จะสู้กันในฐานะคู่รองของศึก ONE Fight Night 4 ที่จะถ่ายทอดสดจาก สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ตามเวลาประเทศไทยแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 4 ได้ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. โดยสามารถจองตั๋วเข้าชมในสนาม สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ได้ที่ลิงก์นี้ bit.ly/ONENOVTIX