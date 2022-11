"เพชรทนง" โชว์เข่าโหดใส่ "ฮิโรกิ" นั่งแท่นราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตคนใหม่

จบลงอย่างสะใจสมการรอคอย สำหรับศึก ONE 163: ฮิโรกิ vs เพชรทนง ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวัง โค่นบัลลังก์แชมป์เก่าชาวซามูไร "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" นำเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กลับประเทศไทยได้สำเร็จคู่เอกของรายการ "ฮิโรกิ" ขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกกับ "เพชรทนง" ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ซึ่งเป็นความหวังที่จะกระชากเข็มขัด ONE กลับมาเป็นของคนไทยภาพรวม 5 ยก ทั้งคู่แลกอาวุธใส่กันแบบไม่ไม่ใครยอมใคร ฝ่ายเทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทยอาศัยความเก๋ารอจังหวะสาดแข้งซ้ายสลับแทงเข่าจนแชมป์เข้าไม่ติด แต่ก็ยังอึดเดินสู้รับอาวุธจนซี่โครงช้ำ เมื่อครบ 5 ยก กรรมการเกิดเสียงแตกให้ "เพชรทนง" ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 ต่อ 1 เสียง แต่นั่นก็เพียงพอที่ทำให้เขาคว้าเข็มขัด ONE มาครองสมใจในขณะที่คู่รองเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต ( 265 ป.) ระหว่าง "โรมัน เคร็กเคลีย" จากยูเครนและ "อิราจ อาซิซพอร์" ดาวดังจากอิหร่านยกแรก "โรมัน" ถูก "อิราจ" ต้อนจนหลังชนฝา แต่ต่อมากลับพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายบุก ก่อนรัวหมัดปิดเกมรุ่นยักษ์จากอิหร่านแบบพลิกล็อกในนาทีที่ 1:28 ของยกแรก พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์ (เกือบ 1.8 ล้านบาทในปัจจุบัน) กลับไปนอนกอดเป็นครั้งที่ 3เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฮิโรกิ อากิโมโตะ (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)โรมัน เคร็กเคลีย ชนะทีเคโอ อิราจ อาซิซพอร์ นาทีที่ 1:28 ของยกสอง (ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต รอบชิงชนะเลิศ)เซยิด อิซากามาเอฟ ชนะทีเคโอ ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 1:26 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)ออง ลา เอ็น ซาง ชนะทีเคโอ ยูชิน โอกามิ นาทีที่ 1:42 ของยกแรก (MMA รุ่นมิดเดิลเวต)วู ซอง ฮูน ชนะทีเคโอ ยูยะ วากามัตสึ นาทีที่ 2:46 ของยกแรก (MMA 139 ป.)ควอน วอน อิล ชนะทีเคโอ มาร์ค อาเบลาร์โด นาทีที่ 3:45 ของยกสาม (MMA รุ่นแบนตัมเวต)อาห์เหม็ด เคิร์นอิช ชนะคะแนนเอกฉันท์ บรูโน ซาเวส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)อาห์เหม็ด มูจตาบา ชนะซับมิชชัน อับราโอ อะโมริม นาทีที่ 4:32 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)อาซาฮี ชินากาวา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ รุย โบเทลโฮ (มวยไทย 126 ป.)บิอังกา บาซิลิโอ ชนะซับมิชชัน มิเลนา คาโอริ นาทีที่ 0:42 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นสตรอว์เวต)คิริลล์ โกโรเบตส์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ บรูโน ปุชชี (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)