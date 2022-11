“รถถัง” เดินหน้าทุบ “ลาซิรี” ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย ศึก ONE Fight Night 4

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย โชว์ความแข็งแกร่งเกินต้าน ด้วยการเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์เหนือ “โจเซฟ ลาซิรี” ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) ในการรองคู่เอก ศึก ONE Fight Night 4 : เคียมเรียน vs คริสเตียน เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565 ณ สังเวียน สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์“รถถัง” เป็นฝ่ายเดินหน้าเปิดเกมรุกตั้งแต่ยกแรก จนได้โอกาสซัดหมัดใส่ "โจเซฟ" เรียกนับ 8 ได้ถึง 2 ครั้ง ในช่วงปลายยกที่ 4 และยกที่ 5 แม้ฝ่ายผู้ท้าชิงจะอาศัยลูกอึดฮึดสู้แต่ต้านความแกร่ง "ดิไอรอนแมน" ไม่ไหว ครบ 5 ยก “รถถัง” ชนะคะแนนขาดลอย ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) สำเร็จเป็นครั้งที่ 4 ครองสถิติไร้พ่ายในกติกามวยไทย 11 ไฟต์ส่วนคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่าง "เคียมเรียน อับบาซอฟ" อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต (185 ป.) กับผู้ท้าชิง “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ที่หมายมั่นจะซิวแชมป์สองรุ่นมาครองคู่นี้ตกลงชกในพิกัดเฉพาะ 186.25 ป. เนื่องจาก "เคียมเรียน" ตกตาชั่งทำเข็มขัดหลุดตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งและหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์ในไฟต์ไฟต์นี้ ส่งผลให้ "แชมป์ว่าง" ตามกฎระเบียบ ONE และ "คริสเตียน ลี" เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้เข็มขัดหากชนะในไฟต์นี้เปิดเกมมา "เคียมเรียน" สู้ได้สมศักดิ์ศรีเจ้าถิ่นรุ่นเวลเตอร์เวต จัดการแชมป์โลกรุ่นเล็กจนออกอาการเป๋แทบไม่รอดตั้งแต่ยกแรก ทว่า คริสเตียน ยังแข็งใจเอาตัวรอดผ่านช่วงวิกฤติไปได้หวุดหวิดภาพรวมยกต่อ ๆ มา "คริสเตียน" พลิกเกมไล่บี้ "เคียมเรียน" จนอ่อนล้า พลาดท่าให้ "คริสเตียน" จับลงพื้นกระหน่ำทุบจนกรรมการทนดูไม่ไหว ชูมือให้ "คริสเตียน" ชนะทีเคโอในนาทีที่ 4.20 ของ ยกที่ 4 ขึ้นแท่นแชมป์โลก 2 รุ่นน้ำหนัก (ไลต์เวตและเวลเตอร์เวต) แถมคว้าโบนัสอัดฉีดกลับบ้านอีก 50,000 ดอลลาร์ (เกือบ 1.8 ล้านบาท ในปัจจุบัน)ส่วน "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" คู่ปรับเก่า "รถถัง" ที่ประเดิมพิกัดใหม่รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ครั้งแรกก็เฉือนเอาชนะสายแข็ง "วลาดิเมียร์ คุซมิน" จากรัสเซียด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (ชนะ 2 เสมอ 1)คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ เคียมเรียน อับบาซอฟ นาทีที่ 4:20 ของยกสี่ (ชิงแชมป์โลก รุ่นเวลเตอร์เวต 185 ป.)รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจเซฟ ลาซิรี (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นฟลายเวต)สเตฟาน โลมาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ บิเบียโน เฟอร์นานเดส (MMA 153.25 ป.)คอสโม อเล็กซานเดร ชนะน็อก ควน เซอร์วานเตส นาทีที่ 1:23 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นเวลเตอร์เวต)คิม แจ วุง ชนะทีเคโอ เควิน เบลิงกอน นาทีที่ 2:33 ของยกแรก ( MMA รุ่นแบนตัมเวต)โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ชนะคะแนนเสียงข้างมาก วลาดิเมียร์ คุซมิน (มวยไทย 148 ป.)รุสลัน เอมิเบก อูลู ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อีสิ ฟิติเคฟู (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต รุ่น 185 ป.)แดเนียล เคลลี ชนะซับมิชชัน มาเรีย โมลชาโนวา นาทีที่ 2:15 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต)เลียม โนแลน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็ดดี อาโบโลโซ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 170 ป.)