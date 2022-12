"วัน แชมเปี้ยนชิพ" จับมือ "ลุมพินี" ระเบิดศึกมวยไทย เงินรางวัลมากที่สุด

วัน แชมเปี้ยนชิพ และสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทย ในรายการ ONE ลุมพินี ซึ่งเป็นครั้งแรกกับรายการ ‘มวยไทย’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับรูปแบบอินเตอร์ เนชันแนลไฟต์ ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลาย ทั้งมวยไทย, มิกซ์มาเชียลอาร์ต (MMA), คิกบ็อกซิ่ง ฯลฯ ด้วยค่าตอบแทนที่ให้สูงที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของนักกีฬา พร้อมโอกาสพิเศษในการเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาในสังกัดของ วัน แชมเปียนชิพล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งบรรยากาศในงานแถลงข่าวคับคั่งไปด้วยบุคคลสำคัญ รวมถึงนักกีฬาซูเปอร์สตาร์จาก ONE อาทิ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน, แสตมป์ แฟร์เท็กซ์, รถถัง จิตรเมืองนนท์, น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาวสำหรับ ‘ONE ลุมพินี’ จะถ่ายทอดสด เวลา 20.30 น. ทุกคืนวันศุกร์ ทางช่อง 7HD เริ่มนัดปฐมฤกษ์ วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมยิงสัญญาณสดให้แฟน ๆ ทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ ซึ่งมีผู้ชมกว่า 60 ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มด้าน ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้แฟน ๆ ได้รับชม ONE ลุมพินี ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตนเองในฐานะผู้ที่ฝึกฝนมวยไทยมาตลอดทั้งชีวิต มีเป้าหมายที่อยากแสดงคุณค่าอันงดงามของมวยไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก และเงินรางวัลมากที่สุดในประเทศไทย เหมือนกับ วัน แชมเปียนชิพ ที่ชกไฟต์นึงได้เงินรางวัล 4-6 ล้านบาท และอาจจะสูงถึง 10 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปีนี้"