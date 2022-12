บทบาทใหม่ นักมวยสาวสองพี่น้อง "ซุปเปอร์เกิร์ล-วันเดอร์เกิร์ล" ถูกทาบทามเล่นหนังอินเตอร์

"ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" และ "นัท วันเดอร์เกิร์ล" เตรียมโกอินเตอร์ ชิมลางงานแสดง พลิกบทบาทนักสู้บนสังเวียน สู่นักแสดงจอเงิน ที่บรรลุสัญญาแล้วถึง 5 เรื่องสืบเนื่องจากค่ายจรูญศักดิ์มวยไทยได้ไปสัมมนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สองสาว "ซุปเปอร์เกิร์ล" และ "วันเดอร์เกิร์ล" เข้าตาแมวมองจากค่ายหนังอินเตอร์ ด้วยองค์รวมที่ครบเครื่องทั้งรูปร่างหน้าตา ฝีมือในการต่อสู้ และทักษะภาษาอังกฤษ เหมาะกับตลาดยุโรปเป็นอย่างยิ่งหลังจากทำข้อตกลงกันอยู่นาน ใช้เวลาร่วมปี จนตอนนี้ได้บรรลุสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเล้ว และทั้งคู่ได้ตอบตกลงเข้าร่วมแสดงภาพยนตร์รวมแล้ว 5 เรื่อง โดยคุณพ่อจรูญ จันทาศรี หรือที่รู้จักกันในนาม “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” อดีตนักมวยดังซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการของลูกสาวทั้งสองคนเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า"ตอนได้รับการติดต่อมา ทั้งสองคนดีใจมาก ๆ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ตอนนี้เราเซ็นสัญญาไป 5 เรื่องแล้ว แต่ทั้งสองคนไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกันนะครับ สัญญาเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไปสด ๆ ร้อนๆ เลย ของนัท (วันเดอร์เกิร์ล) ได้บทมาแล้ว เป็นแนวแอกชัน สืบสวนสอบสวน ที่ต้องใช้ทักษะการต่อสู้ร่วมด้วย ของแอนนา (ซุปเปอร์เกิร์ล) ก็แนว ๆ เดียวกันครับ ส่วนเรื่องการถ่ายทำของทั้งคู่น่าจะเป็นโซนยุโรปครับ""ถึงจะได้ทำงานการแสดงแล้ว แต่ทั้งสองคนก็ยังโฟกัสกับการชกมวย เพราะความฝันของทั้งคู่ก็คือการเป็นแชมป์โลก ONE ก็จะพยายามวางคิวงานไม่ให้ให้กระทบกับการแข่งขันของเขาครับ"สำหรับผลงานใน ONE ของทั้งคู่ ONE "นัท วันเดอร์เกิร์ล" ตัดสินใจเบนเข็มจากมวยไทยไปเอาดีในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยเปิดตัวไฟต์แรกก็แจกซับมิชชัน “เซบา บาโน” จากอินเดียสุดสะใจ ขณะที่ "ซุปเปอร์เกิร์ล" กำลังมีคิวคืนสังเวียนรีแมตช์กับนักมวยสาวเบลารุส "บาร์บี้” เอคาเทรินา วานดารีวา ที่จ้องจะสางแค้นให้หายคาใจ ในศึก ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ประเทศไทย ถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66