“เปรม” ลั่นเดินหน้า “Road To ONE” ประเทศไทย ทุกสัปดาห์ตลอดปี 2566 เพิ่มชิงชัย “MMA+คิกบอกซิ่ง”

หลังความสำเร็จของการแข่งขัน Road To ONE ประเทศไทย ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ONE กับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชั่น (Fairtex Fight) โดยได้ 3 นักกีฬามวยไทยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ "เซเลสต์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย", "เด็ดดวงเล็ก ส.สมหมาย" และ "ยอดภูผา วิมานแอร์" ที่คว้าสัญญาอาชีพจาก ONE มูลค่าคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเกือบ 3.5 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ก็มีการประกาศเดินหน้าการแข่งขันสำหรับปีหน้าทันที"เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ โปรโมเตอร์ผู้จัด Road To ONE ได้เปิดเผยถึงแผนงานในปี 2566 ว่าจะมีขยายการแข่งขันออกไปครอบคลุมตลอดทั้งปี รวม 52 สัปดาห์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีทัวร์นาเมนต์สำหรับ “MMA” และ “คิกบอกซิ่ง” เพิ่มเติมมาด้วย จากปีแรกที่จัดชิงชัยเฉพาะแค่กีฬามวยไทย“แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ เราเป็นรายการที่มีความตั้งใจอยากเปิดโอกาส และมอบพื้นที่ให้นักกีฬาดาวรุ่งและสายเลือดใหม่ ได้มีเวทีสำหรับแสดงความสามารถ ต้องขอบคุณทางคุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่มอบความไว้วางใจให้ ‘แฟร์เท็กซ์ ไฟต์’ ได้มาร่วมงานในการจัด Road To ONE ประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการเดียวที่เฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ในไทยเข้าไปเซ็นสัญญากับ ONE”“ในปีหน้า แฟร์เท็กซ์ และ ONE จะยังร่วมงานกันต่อไปในการจัด Road To ONE ประเทศไทย ต่อเนื่องตลอด 52 อาทิตย์ในปี 2565 โดยจะมีทัวร์นาเมนต์ทั้ง มวยไทยหญิง รุ่นสตรอว์เวต, คิกบอกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นเฟเธอร์เวต ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ"แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการแข่งขัน Road to ONE ประเทศไทย ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand อินสตาแกรม ONEChampTh และเว็บไซต์ www.onefc.com