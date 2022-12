"ชาตรี" ลั่น ไม่เกิน 2 ปี พร้อมประเคนค่าตัว 10 ล้านบาท แชมป์โลกชาวไทยในศึก ONE ลุมพินี

เตรียมสร้างความฮือฮาให้วงการมวยไทยอีกครั้ง “ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ยืนยันมีแผนจะผลักดันให้นักมวยไทยระดับซูเปอร์สตาร์ผู้ที่เป็น "สุดยอดของที่สุด" ได้รับค่าตัว 10 ล้านบาทต่อไฟต์ ในศึก ONE ลุมพินี ที่จะประเดิมนัดปฐมฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566"บิ๊กบอส ONE" ประกาศชัดเจนไม่เกิน 2 ปี จะต้องมีแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยหนึ่งเดียวผู้ที่เป็น "สุดยอดของที่สุด" จะได้รับค่าตัว10 ล้านบาท ในการขึ้นชกที่ศึก ONE ลุมพินี พร้อมยืนยันจะเป็นเวทีที่ให้ค่าตัวนักมวยสูงสุดในประเทศไทย"ค่าตัวนักมวยที่จะขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี หากเทียบกับเวทีมวยอื่น ๆ ในประเทศไทย จะสูงกว่า 30-50 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะได้ขึ้นชกในเวทีระดับโลกของ วัน แชมเปียนชิพ ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้"นอกจากนี้ "ชาตรี" พูดถึงเป้าหมายที่จะยกระดับชีวิตนักมวยไทย ให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก และได้รับค่าตัวที่สมเหตุสมผล เหมือนกับ “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ได้รับในปัจจุบัน"จากนั้นภายใน 1-2 ปี จะมีแชมป์หรือนักมวยคนใดคนหนึ่งที่ขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี โดยแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยผู้ที่เป็นสุดยอดของที่สุด จะได้รับเงินค่าตัวไฟต์เดียว 10 ล้านบาท นั่นคือแผนที่ผมวางเอาไว้ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ผมจะทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์จริง ๆ ทั่วโลก ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว""เงินค่าตัวของศึก ONE ลุมพินี จะสูงสุดในประเทศไทยแน่นอน และจะขึ้นเรื่อย ๆ เหมือน รถถัง ที่ตอนชกกับ ONE ไฟต์แรกได้ค่าตัวประมาณ 4-5 แสนบาท ตอนนี้ รถถัง รับค่าตัว 4-6 ล้านบาทต่อไฟต์ แต่ในอนาคตไม่รู้ว่า รถถัง จะเป็นคนแรกที่ได้รับค่าตัว 10 ล้านบาทหรือไม่ เมื่อถึงเวลาที่ ONE เติบโตขึ้น ผมพยายามให้ทุกคนขึ้นไปด้วยกัน เราต้องจริงใจในการสร้างฮีโร่ และการจะแสดงความจริงใจอย่างหนึ่งคือการให้เงินค่าตัวนักมวยอย่างเหมาะสม"นอกจากนี้ "ชาตรี" เปิดเผยถึงไฮไลต์สำคัญของในช่วงปีแรกของศึก ONE ลุมพินี หลังจากนัดปฐมฤกษ์ จะเป็นการป้องกันตำแหน่งของ "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กับผู้ท้าชิงชาวรัสเซีย "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" โดยจะเริ่มต้นถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ในเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป"จะมีการประกบคู่ชกที่เป็นที่สุดของเมืองไทยแน่นอน เราจะเริ่มต้นด้วยการป้องกันตำแหน่งของ น้องโอ๋ กับ อลาเวอร์ดี เป็นการประเดิมศึก ONE ลุมพินี สัปดาห์แรก และจะมีรายการใหญ่ที่นำซูเปอร์สตาร์จาก วัน แชมเปียนชิพ มาขึ้นชกที่ศึก ONE ลุมพินี โดยปีหนึ่งจะมีทั้งหมด 4 ครั้ง"สำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่อยากสัมผัสความเร้าใจของ ศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาพิเศษที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/ONEL-PRESALE-TH