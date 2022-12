"เปรม บุษราบวรวงษ์" นั่งแท่น ผู้บริหาร ONE ประเทศไทย มีผลทันที

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธาน ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ ของ ONE ประกาศแต่งตั้ง “เปรม บุษราบวรวงษ์” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการ (MD) วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในระดับประเทศ โดยมีผลทันทีบิ๊กบอส “ชาตรี” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศแผนการดำเนินงานของศักราชใหม่ปี 2566 พร้อมกับข่าวการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ล่าสุด โดยแปลเป็นไทยใจความว่า“เชิญทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับ ‘เปรม บุษราบวรวงษ์’ ที่ได้มาร่วมงานกับ ONE ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ONE ประเทศไทย โดยมีผลทันที เปรม จะดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศไทย เป็นผู้บริหารธุรกิจทุกด้าน ส่วน ‘ปลาย จิติณัฐ’ จะยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะประธาน ONE ประเทศไทย ซึ่งจะทำงานร่วมกับ ‘เปรม’สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณซูเปอร์สตาร์ทุกคนในทีม ONE Thailand ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คุณคือหนึ่งในทีมแชมเปียนที่ยิ่ใหญ่ที่สุดใน ONE!ผมขอยกคำคมแอฟริกันที่ผมชอบที่สุดมาในโอกาสนี้ “ถ้าคุณอยากไปเร็ว ให้ไปลำพัง ถ้าอยากไปไกล ให้ไปด้วยกัน” ลุยกันเลย!!! #WeAreOne (เราเป็นหนึ่งเดียวกัน)”เบื้องหลังของ “เปรม บุษราบวรวงษ์” ทำหน้าที่ผู้บริหารค่ายแฟร์เท็กซ์ สืบสานธุรกิจจากครอบครัว ซึ่งนำโดยหัวเรือใหญ่ “นายบรรจง บุษราบวรวงษ์” ผู้เป็นพ่อ ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการมวยมาแทบทั้งชีวิต พร้อมทั้งปลุกปั้นนักกีฬาไทยชื่อดังมาแล้วมากมาย รวมถึงตำนานมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง “ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์” นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์อุปกรณ์กีฬาคุณภาพ “แฟร์เท็กซ์” ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาทั่วโลก​ที่ผ่านมา เปรม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมงานกับ ONE หลายคน เช่น “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต และอดีตแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬา, “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์”, “ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์” และ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ฯลฯนอกจากนี้ เปรม ยังมีบทบาทในฐานะพันธมิตรจัดการแข่งขัน Road To ONE เวทีค้นหามวยไทยดาวรุ่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาระดับโลกในสังกัด ONE ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เวที Road To ONE ได้ส่งดาวรุ่งผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ เซ็นสัญญาใน ONE แล้ว 3 รุ่นด้วยกันการที่ เปรม ผันตัวมารับบทบาท กรรมการผู้จัดการของ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ย่อมเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการร่วมมือกับองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง ONE เพื่อที่จะสร้างสรรค์ ผลักดัน และสานต่อภารกิจของ ONE ให้ไปถึงเป้าหมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ We Are ONE “เราเป็นหนึ่งเดียวกัน”