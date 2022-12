กระหึ่มลุมพินี "น้องโอ๋ vs อลาเวอร์ดี" ขอประเดิมนัดปฐมฤกษ์ 20 ม.ค.66

ONE โยกศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ระหว่าง "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" กับผู้ท้าชิง "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" ประเดิมนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.66"ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ซึ่งเคยเป็นอดีตแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินี 3 รุ่น จะได้ย้อนความทรงจำด้วยการขึ้นชกในเวทีนี้อีกครั้ง หลังจากห่างสังเวียนมวยมาตรฐานบ้านเกิดนานถึง 8 ปี โดยการหวนคืนสู่ถิ่นเก่าในครั้งนี้ "น้องโอ๋" กลับมาในฐานะนักมวยผู้ยิ่งใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ครองแชมป์โลก ONE 7 สมัยซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก"น้องโอ๋" จะเปิดศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) กับคู่แข่งฝีปากกล้าจากรัสเซีย "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" ที่ประกาศลั่นสนาม เรียกหาเจ้าบัลลังก์ หลังถอนแค้น "กัปปิตัน เพชรยินดีฯ" ได้สำเร็จในไฟต์ล่าสุดเดิมทีคู่นี้ถูกจองคิวชกในศึก ONE Fight Night 6 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66 ในโอกาสที่ ONE กลับมาจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบสองปี แต่แล้ว ONE ตัดสินใจย้ายคู่นี้มาแข่งขันในนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี วันศุกร์ที่ 20 ม.ค.66 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แทน เพื่อให้ "น้องโอ๋" อดีตแชมป์เวทีมาตรฐานแห่งนี้ได้มีโอกาสหวนระลึกถึงถิ่นเก่าอีกครั้ง