โบนัส 3.5 ล้านแตก! “อนาโตลี” น็อกยกแรกราชันไร้พ่าย “ไรเนียร์” รวบเข็มขัด ONE สองเส้น

ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปี "ONE Fight Night 5" ที่ยกพลไปจัดโปรแกรมเดือดกัน ณ มอลล์ ออฟ เอเชีย อารีนา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยครั้งนี้มีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกกันถึงสองเส้นในัดเดียว เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565คู่เอกของรายการ “อัศวินดัตช์” ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ เจ้าของแชมป์โลก ONE สองรุ่น (ไลต์เฮฟวีเวต 225 ป. และมิดเดิลเวต 205 ป.) ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดรุ่นไลต์เฮฟวีเวต กับผู้ท้าชิงจอมแกร่งดีกรีแชมป์โลกเฉพาะกาล ONE รุ่นเฮฟวีเวต (265 ป.) อย่าง “อนาโตลี มาลีคิน” จากรัสเซีย ที่ลดน้ำหนักลงมาล่าเข็มขัดเส้นที่สองประดับบารมีศึกระหว่างสองแชมป์โลกที่ต่างกำสถติไร้พ่ายจบลงเร็วกว่าที่คาด เมื่อแชมป์โลกเฉพาะกาลรุ่นยักษ์แดนหมีขาว “ไรเนียร์” เป็นฝ่ายเปิดเกมรุกหนัก อัดหมัดไม่ยั้ง มาถึง ช่วงปลายยกแรก “ไรเนียร์” พลาดโดนกำปั้นของ “อนาโตลี” เข้าอย่างจังล้มลงก่อนปรี่เข้าทุบหมัดค้อนปอนด์ปิดเกม ชนะน็อกไปในนาทีที่ 4:35 ของยกแรก ผงาดซิวแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (225 ป.) มาครองเพิ่มอีกรุ่น ยัดเยียดปราชัยหนแรกในอาชีพแก่ “ไรเนียร์"ด้วยน็อกเอาต์สุดสวยกระแทกตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ “วัน แชมเปียนชิพ” จึงควักกระเป๋าจ่ายโบนัสให้เขาคนเดียวเหนาะ ๆ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 3.5 ล้านบาท ในปัจจุบัน ถือเป็นครั้งที่สองที่ "อนาโตลี" คว้าโบนัสคูณสองในไฟต์เดียวขณะที่คู่รองของรายการ เป็นชิงแชมป์โลกปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ระหว่างแชมป์โลกชาวอเมริกัน “เคด รูโทโล" พบกับผู้ท้าชิงชาวบราซิล "มาเทอุส กาเบรียล" เกมการชกต่างฝ่ายต่างพยายามชิงจังหวะ แต่เป็นทางด้าน "เคด รูโทโล" ทำได้ดีกว่า ครบยกจึงเอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์ รักษาเข็มขัดไว้ได้ในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเจ้าตัวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่คู่ในรายการอนาโตลี มาลีคิน ชนะน็อก ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ นาทีที่ 4.35 ของยกที่ 1 (ชิงแชมป์โลก รุ่นไลต์เฮฟวีเวต)เคด รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาเทอุส กาเบรียล (ชิงแชมป์โลกปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)โรแบร์โต โซลดิก vs มูราด รามาซานอฟ ไม่มีผลการตัดสิน (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)แจ็กกี บุนตัน ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอมเบอร์ คิตเชน (มวยไทย 130 ป.)โลเวน ไทนาเนส ชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ แด ซอง พาร์ค (MMA รุ่นไลต์เวต)คู่นำเข้ารายการเอ็ดสัน มาร์เควส ชนะทีเคโอ เอดูอาร์ด โฟลายัง นาทีที่ 2:53 ของยกสอง (MMA รุ่นไลต์เวต)ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน มารัต กาฟูรอฟ นาทีที่ 5:09 ของการแข่งขันยกเดียวเวลา 10 นาที (ปล้ำจับล็อก 180 ป.)อูมาร์ คาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาซูร์ เมียร์ซามูคาเมดอฟ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)เดนิส แซมโบอันกา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ หลิน เฮอจิน (MMA รุ่นอะตอมเวต)