ทีมงานคุณภาพ! "เพชรทนง" ยกเครดิต "รถถัง" เพื่อนซี้ ส่งคว้าเข็มขัด ONE สำเร็จ

บนสังเวียนไม่มีวันแมนโชว์ "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" หลังได้รับการชูมือเป็นเจ้าบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) คนใหม่ สิ่งแรกที่เจ้าตัวพูดถึงคือเรื่องของ "ทีมเวิร์ก" ซึ่งส่งให้เขาประสบความสำเร็จในการแก้เกมแชมป์โลกซามูไรฟอร์มสด "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" ที่อายุน้อยกว่าถึง 7 ปี ในศึก ONE 163 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา"ทีมเวิร์ก" ของ "เพชรทนง" แกร่งกว่าทีมไหน ๆ โดยเป็นการผนึกกำลังของแชมป์โลก ONE ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดนักสู้ที่เก่งกาจที่สุดของโลก 3 คน ได้แก่"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) นักมวยเจนใหม่ที่สยบตำนานผู้เกรียงไกรอย่าง "จอร์จิโอ เปโตรเซียน""น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" เจ้าบัลลังก์ฆ่าไม่ตาย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (รุ่นเดียวกับ เพชรทนง) ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลก ONE คนไทยที่ครองบัลลังก์นานที่สุด และป้องกันตำแหน่งมากครั้งที่สุด"รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลกรุ่นน้อง เจ้าของเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่า เขาคือเบอร์หนึ่งมวยไทยของรุ่นนี้ที่ยังไม่มีใครเทียบชั้นได้ ร่วมด้วยยอดฝีมือมวยไทย "ดีเซลเล็ก เล็กรุ่งเรืองยนต์" เทรนเนอร์ประจำกาย และ "ยอดพนมรุ้ง จิตรเมืองนนท์" อีกหนึ่งมันสมองของทีมเมื่อ 3 แชมป์โลก ONE และทีมงานคุณภาพผนึกกำลังผลักดัน "เพชรทนง" ซึ่งเก๋าประสบการณ์และกระดูกมวยแข็งโป๊ก กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก แต่เสียเปรียบ "ฮิโรกิ" เพียงเรื่องเดียวคือความสดตามวัย จึงใช้ "สมอง" เป็นกลยุทธ์ ไม่ใช่ "กำลัง" บุกพร่ำเพรื่อ เพราะอาจเสียเปรียบได้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า หมากเกมนี้ที่ถูกวางแผนมาอย่างดี คือทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังส่งให้ "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ประกาศศักดาเป็นแชมป์โลก ONE ชาวไทยคนที่ 12 รับเข็มขัดสีทอง ส่งท้ายปี 2565